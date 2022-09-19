Блінкен привітав припинення воєнних дій між Вірменією та Азербайджаном і закликав Алієва дотримуватися режиму тиші

НАРВА, Естонія, 19 вересня (Reuters) – Чотири з п’яти країн Європейського Союзу, які межують з Росією, з понеділка почали не пропускати російських туристів, кажучи, що вони не мають подорожувати, поки їхня країна воює проти України.

Польща, Естонія, Латвія та Литва ввели нові обмеження, а Фінляндія вирішила залишити кордон відкритим, хоча і скоротила кількість візових інтерв’ю, доступних для російських мандрівників.

Цей крок продовжив низку санкцій та інших обмежень, вжитих Європейським Союзом та його державами-членами після того, як Москва вторглася в Україну 24 лютого.

ЄС заборонив усі авіарейси з Росії, залишивши доступними лише залізничне та автомобільне транспортне сполучення, і цього місяця обмежив видачу безкоштовних віз до Шенгенської зони.

Нова заборона на в'їзд стосується туристів і не включає російських дисидентів, які хочуть отримати притулок в ЄС, а також водіїв вантажівок, біженців і постійних мешканців країн ЄС, а також тих, хто відвідує членів сім'ї.

Холодної та дощової неділі в Нарві, прикордонному естонському місті, де російськомовні складають понад 90% населення, російські громадяни поспішали в’їхати до того, як почали діяти нові правила.

Вадим Коральов, 64-річний пенсіонер із Санкт-Петербурга, купив квартиру в Нарві, щоб його донька та онуки з Парижа могли відвідувати його.

"Тепер я не знаю, що робити. Прикордонник сказав мені, що мені більше не дозволять приїхати сюди", - сказав він Reuters.

За новими правилами, менше десятої частини з приблизно 4000 росіян, які щодня в'їжджають до Естонії, втратять це право.

«Люди Росії, не намагайтеся перетнути кордон, вам тут не раді – вам потрібно припинити війну проти України та вийти геть із цієї прекрасної країни!» – написав у Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.

Питання поїздок до ЄС розкололо блок, і такі столиці, як Берлін і Париж, стверджували, що було б контрпродуктивно забороняти звичайним росіянам подорожувати.

Фінляндія, прем'єр-міністр якої Санна Марін раніше заявила, що російські туристи не повинні подорожувати до ЄС під час війни, заявила, що така заборона може суперечити угоді Шенгенської зони, згідно з якою всі країни поважають візи, видані іншими країнами зони.

«Одна країна надає візу, інша — відмовляє. Це, звичайно, не дуже бажано для системи», — сказав президент Фінляндії Саулі Нііністо журналістам у Гельсінкі минулого тижня.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас висловила своє розчарування розбіжностями всередині ЄС, попередивши, що багато російських мандрівників тепер прямуватимуть до фінського кордону.

"Є лазівка, і це - Фінляндія", - сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Reuters у суботу.

«Тож це не зовсім ефективно, але все одно краще, ніж нічого, — додала вона. - Я сподіваюся, що вони це також незабаром зроблять».

Для Михайла Іванова, 35-річного громадянина Росії, який їхав автобусом із Санкт-Петербурга до Таллінна в неділю, може стати складніше відвідувати друзів в Естонії.

"Я все одно зможу дістатися Естонії через інші країни", - сказав він Reuters невдовзі після перетину Нарви.

Росія заявила, що відповість на обмеження, але не відгородиться від блоку.