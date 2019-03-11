Кілька авіакомпаній не використовують Boeing 737 Max 8 на час розслідування катастрофи в Ефіопії

В Ефіопії, в Китаї та на Кайманових островах призупинили використання нових авіалайнерів Boeing 737 Max 8 після того, як у неділю літак цієї моделі впав у Ефіопії й усі 157 людей на борту загинули.

Але компанія FlyDubai, яка використовує кілька авіалайнерів Boeing 737 Max 8, заявила агентству Рейтар, що і далі довіряє цим літакам.

Цю модель також використовують авіакомпанії у США та в Канаді, які кажуть, що уважно стежать за розслідуванням.

Бригада технічних працівників Боїнґа буде на місці падіння, щоб надавати підтримку...

Серед загиблих в катастрофі є громадяни принаймні 35 країн, включно з 19 членами делегації ООН.

Одразу після зльоту пілоти рейсу ET302 з Аддис-Абеби до Найробі повідомили про технічні проблеми і просили дозволу повернутися.

“Державний департамент США висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих у трагічній катастрофі рейсу ET302 Авіаліній Ефіопії. Ми можемо підтвердити, що серед жертв є щонайменше вісім громадян Сполучених Штатів”, - сказав речник держдепартаменту Роберт Палладіно.

Літакобудівна компанія Боїнґ також висловила співчуття і готовність сприяти розслідуванню, заявивши, що “бригада технічних працівників Боїнґа буде на місці падіння, щоб надавати допомогу під керівництвом Бюро Ефіопії з розслідування аварій та Національного управління з безпеки транспорту США”.

Це вже друге падіння літака Boeing 737 Max 8 відколи модель почали використовувати 2017 року.

У жовтні в Індонезії через 13 хвилин після зльоту впав такий авіалайнер компанії Lion Air, забравши життя 189 пасажирів та екіпажу.

Розслідування у тому випадку виявило, що літак мав серйозні технічні неполадки і не повинен був використовуватися.

Китайська державна служба нагляду за цивільною авіацією наказала авіалініям не використовувати літаки Boeing 737 Max 8 на час розслідуванняпричин катастрофи в Ефіопії.

У Китаї є майже 100 боїнгів 737 Max 8 - більше чверті усіх літаків цієї моделі у світі.

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