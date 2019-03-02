Птахи завдали американському аеропорту збитків на 675 тисяч доларів за рік

Літаки міжнародного аеропорту Солт-Лейк-Сіті минулого року зіткнулися з 280 птахами, в тому числі зареєстровано один випадок, коли зграя птахів налетіла на літак, який перевозив 223 пасажирів, і ледь не потрапила в двигун.

Більшість зіткнень із птахами були незначними, але загалом вони завдали шкоди на суму близько 675 тисяч доларів, заявила Кендес Деавіла (Candace Deavila), менеджер з питань дикої природи аеропорту.

Тепер чиновники аеропорту повинні вирішити, як розробити нову пропозицію Федеральної авіаційної адміністрації, яка вимагатиме від аеропортів зробити все можливе, щоб зберегти всю дику природу у радіусі 8 кілометрів від меж аеропорту. Це більш ніж удвічі перевищує поточну вимогу на 3,2 кілометра.

Зміни відбулися після того, як у 2017 році на державному рівні відбулося 14 500 зіткнень літаків з птахами.

Агентство може забрати фінансування для аеропортів, які не дотримуватимуться нового правила. Це включає відмову в дозволах на будівництво для проектів, які б приваблювали птахів та диких тварин.

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