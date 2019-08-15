Болтон: Росія хоче модернізувати зброю на основі крадених у США технологій

Невдалою спробою Росії досягти технологічного прориву в своїх можливостях доставляти ядерну зброю назвав радник з національної безпеки США Джон Болтон нещодавній інцидент в Росії, що призвів до витоку радіації.

Спроби Росії досягти таких військових проривів, зокрема, в сфері гіперзвукової зброї, здебільшого базуються на вкрадених американських технологіях, наголосив Болтон в інтерв'ю журналістці "Голосу Америки" Ґреті Ван Састерен.

"Це приклад, коли Росія намагається досягти технологічних проривів в своїх можливостях доставляти ядерну зброю. Очевидно, щось пішло не так, однак, це демонструє, що хоча економіка Росії за обсягами приблизно дорівнює Нідерландам, вона все ще достатньо витрачає на оборону не тільки модернізуючи свій ядерний арсенал, а і будуючи нові механізми доставки, гіперзвукові літальні апарати, гіперзвукові крилаті ракети – здебільшого вкрадені з американських технологій", - наголосив Болтон.

Для Сполучених Штатів витоки їх технологій до інших країн є "справжнім викликом", додав посадовець.

Попри такі випробування та розбіжності в позиціях США та Росії, Америка намагається підтримувати діалог з Москвою там, де це можливо, зокрема з питання контролю над ядерним озброєнням а також боротьби з тероризмом, заявив американський посадовець.

"Лише пару тижнів тому я зустрівся з моїм російським колегою і нашим колегою з Ізраїлю, щоб радники з національної безпеки трьох країн обговорили Сирію, присутність Ірану в Сирії, - говорить Болтон. - Отже, ми спілкуємося з ними, проводимо діалог з питань контртероризму. Без сумнівів, з багатьох питань ми не погоджуємося з ними".

Президент США Дональд Трамп вважає гарними свої відносини з російським президентом Путіним і сподівається, що вони перейдуть у конструктивну співпрацю між країнами, говорить Болтон. Він навів приклад спілкування США та Росії з приводу дотримання виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

"Ми проводили з ними переговори стосовно виходу з угоди про ДРСМ і вони це зрозуміли. Ми сказали, що вони порушують угоду, бо так і було, однак, у нас були і інші причини її полишити, бо існує загроза китайських ракет середньої дальності, що також загрожує Росії навіть більше, ніж Сполученим Штатам. Тому, гадаю, є спільні стратегічні інтереси, особливо щодо зростання військової потужності Китаю і ми про це говорили з росіянами і, думаю, такий діалог триватиме".

Коментуючи ситуацію у Венесуелі, Болтон, серед іншого, порадив Росії змінити свою політику щодо цього конфлікту і перестати підтримувати режим Мадуро, особливо, якщо Росія хоче, щоб новий уряд Венесуели виплачував борги попередників перед Росією.

"Ми переконані, що країни, чужі для цієї півкулі, такі як Росія, Китай, Іран, їх представники, такі як Куба, мають змінити свій підхід". Болтон відзначив, що значна частина урядів країн регіону перебувають в опозиції до режиму Мадуро.

"Це питання не вирішується у Вашингтоні. Його підтримує народ Венесуели та інші в цій півкулі", - додав посадовець.

Гадаю, росіяни та китайці мають дуже обережно ставитись до своїх дій там, бо уряд Венесуели винен їм мільярди доларів і якщо новий уряд прийде і вирішить, що цей борг був незаконним, вони можуть відмовитись від нього

Питання дій Росії у Венесуелі підіймав і президент Трамп у спілкуванні з Володимиром Путіним, повідомив Болтон.

"Можливо, найбільш цікаво, з того, що Путін сказав, що вони не можуть приймати економічні рішення у Венесуелі, він практично заявив, що режим Мадуро забрав цю нафтову компанію і розорив її. Гадаю, росіяни та китайці мають дуже обережно ставитись до своїх дій там, бо уряд Венесуели винен їм мільярди доларів і якщо новий уряд прийде і вирішить, що цей борг був незаконним, вони можуть відмовитись від нього. Тому, якщо хочеш отримати переваги від видобутку венесуельської нафти, мусиш добре подумати про те, якою буде позиція нового демократично обраного уряду стосовно тих, хто підтримував режим Мадуро".

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