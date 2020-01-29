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Якщо б я його слухав, була б уже шоста Світова війна – Трамп про свого екс-радника з нацбезпеки

  • Голос Америки
Президент США Дональд Трамп та тогочасний радник з національної безпеки США Джон Болтон, 2018 рік

Президент США Дональд Трамп виступив з критичним коментарем на адресу свого колишнього радника з національної безпеки Джон Болтона.

Болтон "не міг отримати схвалення на посаду посла в ООН роки тому, не міг отримати схвалення на будь-що інше, благав мене про посаду, що не вимагає затвердження Сенатом, - написав Трамп у Twitter, додавши. – Якби я його слухав, у нас була б уже шоста Світова війна".

Болтон привернув до себе увагу цього тижня, коли стало відомо, що Болтон у своїй ще не опублікованій книзі повідомляє, що Трамп у безпосередній бесіді з ним пов'язував надання оборонної допомоги Україні з проведенням розслідування дій родини політичного опонента Трампа Джо Байдена. Аргумент про те, що Трамп висував такі вимоги підтримує звинувачення демократів проти Трампа, висунуті в рамках імпічменту.

Після оприлюднення інформації з майбутньої книги Болтона, низка сенаторів-республіканців виявила готовність запросити колишнього радника з національної безпеки США для свідчень перед Сенатом, в рамках розгляду імпічменту. За долучення свідків виступає Демократична партія, однак, більшість в Сенаті контролює Республіканська партія, членом якої є і чинний американський президент.

Багато республіканців не підтримують долучення свідків, вказуючи на те, що свідки мали нагоду виступити під час розгляду імпічменту в Палаті представників США, а також на те, що це може затримати розгляд справи. Однак у вівторок лідер республіканців Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що голосів може бути недостатньо, щоб заблокувати зусилля демократів з долучення нових свідків.

Трамп відкинув звинувачення Болтона. "Я ніколи не говорив Болтону, що допомога Україні пов'язана з розслідуванням демократів, включаючи Байденів. Справді, він ніколи на скаржився на це у час, коли його публічно було відправлено у відставку. Якщо Джон Болтон так говорить, він просто хоче продати книгу…" – написав Трамп серед іншого у Twitter у вівторок.

Дивіться також: ​Студія Вашингтон. Процес імпічменту Трампа перейшов до наступної фази

Студія Вашингтон. Процес імпічменту Трампа перейшов до наступної фази
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Студія Вашингтон. Процес імпічменту Трампа перейшов до наступної фази

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