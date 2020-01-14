Джонсон схвалює визнання Іраном відповідальності за збитий український авіалійнер

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що визнання Тегераном відповідальності за збитий 8 січня над іранською столицею український авіалайнер є позитивним кроком і наголосив на бажанні зменшувати протистояння.

Ми не хочемо військового конфлікту...

“Ясно, що Іран, як сказав іранський президент, припустився жахливої помилки. Це добре, що вони попросили пробачення”, - сказав прем’єр-міністр в інтерв’ю британському телебаченню у вівторок.

Борис Джонсон наголосив, що він не хоче військового конфлікту “між нами, між Сполученими Штатами й Іраном” і закликав “вгамувати цю справу”.

“Я не думаю, що ми зараз передбачаємо якесь подальше зростання напруженості”, - додав він.

Слова британського керівника пролунали на тлі оголошення в Ірані про арешт кількох осіб у зв’язку із падінням літака рейсу PS752 компанії Міжнародні авіалінії України і загибеллю 176 людей.

Іранський президент Хасан Рухані оголосив про створення спеціального суду для розслідування обставин катастрофи, спричиненої діями сил протиповітряної оборони Ірану.

Ми проведемо особисту зустріч в Лондоні, щоб обговорити шляхи, включно з юридичними...

Більшість пасажирів у літаку з українським екіпажем були громадянами Ірану і Канади. Багато з них мали іранське походження і подвійні громадянства.

Координація потерпілих країн

П’ять країн, громадяни яких загинули в літаку, що летів з Тегерана до Києва, оголосили про наміри узгодження можливих судових позовів.

Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав у понеділок, що він має зустрітися з колегами у Лондоні цього тижня.

"Ми створили групу міністрів закордонних справ з країн, де оплакують загиблих. 16 січня ми проведемо особисту зустріч в Лондоні, щоб обговорити шляхи, включно з юридичними, як нам вести це далі, як ми будемо їх (Іран) притягати до відповідальності”, - сказав міністр, перебуваючи у Сінгапурі.

Сторони планують також обговорити відшкодування та перебіг розслідування інциденту.

Пристайко також заперечив агентству Reuters, що український авіалайнер міг летіти неправильним курсом і опинитися поблизу військових об’єктів.

У Києві оголосили, що у найближчі дні очікують чільного іранського слідчого, який приїде, щоб з'ясувати, чи Україна має умови для вилучення інформації з автоматичних записувачів, вилучених з уламків літака.

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