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Моя бабуся готувала борщ інакше – посол Британії про улюблений борщ принцеси Діани

  • Голос Америки
Принцеса Діана

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"З одного боку – це дуже круто. З іншого - це не нагадує рецепт борщу моєї бабусі". Так посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на повідомлення про те, що улюбленою стравою принцеси Діани був саме борщ.

Про гастрономічні смаки принцеси стало відомо після того, як благодійний фонд з Південної Африки The Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped опублікував листи, отримані ним від знаменитостей.

В 1981 році, пише британське видання Daily Mail, доброчинна організація звернулась до світових знаменитостей з проханням поділитись рецептами своїм улюблених страв для книги.

Тепер декілька з листів - відповідей було опубліковано.

"Найулюбленіший рецепт леді Діани – це Борщ суп, - йдеться в листі Букінгемського палацу від квітня 1981 року. – Він містить наступні інгредієнти: буряк, натуральний йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль та перець".

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