Активісти планують щодня звертатись до країн-учасниць ООН із проханням бойкотувати засідання Радбезу ООН, поки там головує РФ

Посли країн, які мають постійні представництва при ООН, щодня від 1 квітня отримуватимуть листи із закликом бойкотувати засідання Ради Безпеки, поки там головує Росія. З такою ініціативою виступили представники міжнародного руху Atlas, який, за даними організації, із 2020 року об'єднує кілька десятків тисяч прихильників у понад 130 країнах для боротьби з авторитаризмом, зміною клімату та нерівністю.

На підтримку бойкоту російського головування у Радбезі відбувся мітинг 1 квітня у Лондоні, на Даунінґ-стріт неподалік резиденції прем'єр-міністра країни. До мітингу приєдналося чимало українців із синьо-жовтими прапорами, обурених тим фактом, що за процедурною ротацією Росія з цього дня на місяць очолила Радбез ООН.

Співзасновник руху Atlas Андреа Вензон у коментарі для Голосу Америки розповів про акції протесту у Лондоні та у Нью-Йорку.

"Історична ганьба"

Під час мітингу у Лондоні учасники тримали плакати із гаслами про те, що відтепер “право вето в руках терориста” та “Росія “відповідальна за мир у світі - і це не першоквітневий жарт”.

Як повідомляв Голос Америки, “поганим жартом” назвав російське головування у Радбезі і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А у постійному представництві США при ООН прокоментували: “На жаль, Росія є постійним членом Ради Безпеки, і не існує міжнародно-правового шляху, щоб змінити цю реальність».

Натомість “інший шлях” вирішення ситуації пропонують співзасновники руху Atlas. Андреа Вензон розповідає: “Ми не заперечуємо, що немає легальних шляхів усунення Росії від головування у Радбезі, але ми пропонуємо інше рішення. Росія є величезною силою в ООН, тому що вона є постійною членкинею і може накласти вето на будь-яку резолюцію. Тож це правда, що ви не можете вивести Росію з Ради Безпеки. Але що ви можете зробити – це фактично бойкотувати її головування та позбавити його сенсу. Якщо країни-учасниці не з’являтимуться на засідання Радбезу, то російське очільництво буде паралізовано. Цим буде надіслано дуже чіткий сигнал, оскільки ми не просто не маємо права погодитися з тим, що установу, покликану підтримувати мир і безпеку на планеті, очолює країна-агресорка, це просто історична ганьба”.

Я італієць, тому дуже добре знаю, що відбувається, коли панує фашизм.

“Я італієць, тому дуже добре знаю, що відбувається, коли панує фашизм, моя країна була одним із агресорів під час Другої світової війни. І я дуже добре знаю, що це надзвичайно важливо - відстоювати демократію, – каже Андреа Вензон. – І особливо важливо, щоб існувала міжнародна коаліція для протистояння та запобігання фашизму".

Він також розповів, що міжнародний рух Atlas має на меті протистояння таким викликам демократії загалом, як китайські загрози для Тайваню та російське вторгнення в Україну. “Вони [Китай і Росія, - ред.] підтримують один одного, це колаборанти, і ми бачимо, що свобода і демократія перебувають під загрозою по всій планеті. Тому ми проводимо кампанії для об'єднання громадяни у різних куточках світу, які протистоять цьому”, - каже Вензон.

“Слід завадити Росії окупувати Україну і демонтувати те, що залишилося від міжнародного порядку”, – публікує видання Politico заяву співзасновниці руху Atlas Коломби Каен-Сальвадор.

Чи хочете ви, щоб історія побачила, що Росія у розпал своєї війни проти України очолила орган колективної безпеки?

“Це безглуздо, і ми не можемо це зупинити, – каже активістка про головування Росії в Радбезі у своєму відеозверненні у Twitter. – Але ми можемо паралізувати, зробити його неефективним на один місяць. Для цього ми щодня надсилатимемо звернення до послів країн при ООН з проханням утриматися від засідань, бойкотувати їх. Бо якщо 7 із 15 країн не приєднаються до засідання, то інституція не зможе працювати як зазвичай. Воно буде паралізовано”.

Каен-Сальвадор під час заклику підписувати таке звернення до учасниць ООН запитує: “Чи хочете ви, щоб історія побачила, що Росія у розпал своєї війни проти України очолила орган колективної безпеки?”.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив про вбивство російською армією 5-місячного хлопчика із Авдіївки. Зеленський додав: "І при цьому Росія головує в Раді Безпеки ООН. І це є доказом банкрутства процедур у світових інституціях».

Як повідомляв Голос Америки, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив , що Європейський Союз протистоятиме зловживанням РФ під час її головування в Раді безпеки ООН. А у постійному представництві США при ООН повідомили - сподіваються, що Росія буде поводитися професійно, щоб Радбез міг продовжувати свою роботу щодо забезпечення миру у світі.