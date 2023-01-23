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Пентагон: перші БМП Bradley надійдуть в Україну в найближчі тижні
Перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у “відносно близькому майбутньому”. Про це журналістам розповів високопосадовець Пентагону. Щодо конкретнішого часу він уточнив, що йдеться про тижні.
“В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою”, - додав посадовець Пентагону.
У попередніх двох пакетах військової допомоги Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley, яких називають “вбивцями танків”. Після цього для українських військових організували кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.
Говорячи про нинішню ситуації на полі бою в Україні, високопосадовець Пентагону додав, що після серйозних втрат у Бахмуті Росія намагається підкріпити свої позиції на всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих. Втім, за його словами, ці солдати “погано оснащені, погано навчені, і їх поспіхом кидають на поле бою”.
В Пентагоні підтвердили, що незважаючи на російські наступальні зусилля, українські військові продовжують успішно тримати стрій та обороняти Бахмут.
Нагадаємо, за оцінками головнокомандувача армії Норвегії Ейріка Крістофферсена, Росія на сьогодні втратила 180 000 вбитими або пораненими в Україні. Про це він сказав інтерв'ю TV2, однак не уточнив, як саме були підраховані ці цифри.
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- Голос Америки
«Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо», – Джон Кірбі. Відео
«Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині», – представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Міністри ЄС схвалили наступний пакет допомоги Україні. Угорщина відмовилася від блокування
Угорщина відмовилась від блокування наступного пакету військової допомоги Україні, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.
«Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України», – написав він у твіттері.
Водночас джерела Reuters повідомили, що міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі схвалили новий транш військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро.
Також про це рішення повідомив представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс.
Минулого тижня повідомлялося, що Угорщина блокує наступний транш Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 мільйонів євро військової підтримки для України.
Деяких конгресменів треба вчити, вони не до кінця розуміють, що поставлено на карту в Україні - конгресмен Маккол
Голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол переконаний, що Республіканська більшість продовжуватиме підтримку України, хоча, за його словами, деяких його однопартійців доведеться переконувати у необхідності цього.
Під час інтерв'ю виданню CNN конгресмен Маккол сказав: “Думаю, є достатньо підтримки в обох партіях. Є (підтримка - ред.) більшості в Демократичній партії, і більшості в Республіканській партії”.
Щодо колег, які закликають припинити допомогу Україні, конгресмен-республіканець додав: “Ми повинні навчати наших членів. Я не думаю, що вони цілком розуміють, що поставлено на карту".
"Якщо Україна програє, президент Китаю Сі піде на вторгнення у Тайвань. Це Росія, Китай. Іран розміщує безпілотники в Криму, Північна Корея розміщує артилерію в Росії. Вони мають розумітися в справі. Вони говорять про кордон, але ці питання не є взаємовиключними. Можна робити і одне, і інше”, - зазначив голова комітету із закордонних справ у Палаті представників США Майкл МакКол.
Маккол вважає, що США мають надіслати Україні американські танки “Абрамс М1”, додавши, що це змінило б ситуацію на полі бою.
Представник Демократичному партії, сенатор Крис Кунс в інтерв’ю каналу ABC також заявив, що настав час відкинути занепокоєння США щодо постачання в Україну танків “Abrams М1”:
"Я поважаю, що наші військові керівники вважають Abrams надто складною, занадто дорогою платформою, щоб бути такою ж корисною, як Leopard, але нам потрібно продовжувати співпрацю з нашими близькими союзниками та рухатися вперед впевнено", - зазначив сенатор.
“Нам треба швидко рухатися вперед, і надати українцям зброю, якої вони заслуговують, щоб вони могли продовжувати сміливу та успішну боротьбу проти росіян”, - додав сенатор-демократ Кунс.
Минулого року у жовтні конгресмен-республіканець Кевін Маккарті, який зараз очолив більшість у Палаті представників та зайняв пост Спікера Палати представників, заявляв про можливе припинення допомоги Україні, якщо республіканці отримають більшість. Пізніше він спростував свої слова, мовляв, мав на увазі лише посилення контролю над американською допомогою Україні.
Протидія Росії в ООН, недоліки системи, позбавлення РФ членства в Радбезі – посол Улоф Скоог. Відео
З початку повномасштабного російського вторгнення Європейська комісія та країни Європейського Союзу надають значну підтримку Україні. У грудні Європейська рада погодила надати Україні фінансову допомогу на суму у 18 млрд євро, які Київ отримає впродовж 2023 року.
- Голос Америки
Оксфордський словник пише про #StandWithUkraine у рейтингу найпопулярніших онлайн запитів-2022
Хештег #IStandWith увійшов до трійки найбільш вживаних у мовному онлайн просторі світу упродовж 2022 року, - свідчать підсумки Оксфордської мовної програми та Оксфордського словника. Однією з найпопулярніших варіацій хештегу став вислів #IStandWithUkraine та #StandWithUkraine.
Фраза англійською “I stand with” у контексті підтримки чи прийняття особи або явища сягає 14 століття, - пише сайт словника. Сам хештег #IStandWith виник у першому десятилітті 21 століття - перші приклади було зафіксовано ще у 2009 році. Вислів використовується в соціальних мережах для вираження солідарності з певною справою, групою чи людиною. За інформацією мовників із Оксфорда, «#IStandWith» було визначено як спосіб для людей висловити свою думку та узгодити свою позицію щодо конкретних подій. Це те, як люди демонструють активність в Інтернеті та висловлюються за те, у що вірять.
Дані соціальних мереж і оксфордських дослідників демонструють, що «#IStandWith» і його варіанти стали значно більш часто вживаними та помітними після березня 2022 року, що пов'язано із російським вторгненням в Україну, - пише офіційний сайт проекту Oxford Languages.
“Цього року часто використовуються #IStandWithUkraine і #StandWithUkraine. У цей неспокійний для багатьох рік «#IStandWith» використовувався, щоб продемонструвати підтримку низці причин, і дані свідчать про різке зростання кількості пошукових запитів в Інтернеті у 2022 році порівняно з 2021 роком”, - кажуть в Оксфорді.
Словом року 2022 Оксфордський словник назвав “goblin mode” (сленговий термін на позначення типу поведінки, який є беззастережно поблажливим, лінивим, неохайним або жадібним, як правило, у спосіб, що відкидає соціальні норми чи очікування).
Кембриджський словник назвав словом року “homer”, в один з днів 2022 року на сайті словника це слово отримало аж понад 65 000 пошукових запитів. Слово стосується бейсболу, коли гравець підвищує рахунок, вдаряючи по м’ячу, як правило, за межами ігрового поля, і може пробігти всі бази одночасно до стартової бази.
Словник Merriam-Webster назвав словом минулого року “ґазлайтинг” - маніпулювання свідомістю, грубе введення в оману, відвертий обман.
Електронні словники щодоби презентують “слово дня”, у тому числі мовні новотвори, а в кінці року підводять підсумки. Щодо нових слів, які народжуються відповідно до змінюваних реалій, то це, наприклад, слова на кшталт “smombie”. Назву утворено від скорочення двох слів “smartphone zombie” на позначення людей, що небезпечно гуляють вулицями, втупившись у мобільні телефони.
Переможці попередніх років (за версією Оксфордського словника) – наприклад, “vax” (2021), “climate emergency” (2019), selfie (2013).
Для довідки:
Oxford Languages - проект Оксфордського університету корінням з середини 19 століття, коли Лондонське філологічне товариство запропонувало повністю переглянути англійську мову. Від всесвітньо відомого Oxford Advanced Learner’s Dictionary до глобальної мовної програми проект публікує контент у друкованому, оцифрованому, онлайн форматах. За інноваційними методологіями і технологіями проект аналізує розвиток мови в режимі реального часу.
Як повідомляв Голос Америки, у 2020 році провідні словники англійської мови Merriam-Webster тa Dictionary.com головним пошуковим словом назвали "пандемія" (pandemic).
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