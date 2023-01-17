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Генерал Марк Міллі відвідав українських військових на тренуваннях у Німеччині
Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі відвідав українських військових, які вже розпочали вивчати американську техніку у Німеччині.
Генерал зауважив, що навіть якщо Україна наголошує на своєму бажанні мати танки та іншу броньовану техніку, її головною потребою є посилення протиповітряної оборони, - цитує високопосадовця The Washington Post. За словами Міллі, це є постійним викликом для України, як це демонструє ракетний удар по житловому комплексу в Дніпрі, внаслідок якого загинули десятки людей.
«Росіяни свідомо, це їхня політика, атакують мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Це саме по собі є військовим злочином», - сказав генерал Марк Міллі.
Як інформує CNN, генерал, зокрема, побував на полігоні Графенвер, де США розпочали раніше оголошену програму підготовки спільних маневрів і загальновійськових операцій для українських батальйонів.
Як повідомляв Голос Америки, США планують навчати тут близько 500 українських військовослужбовців щомісяця.
Генерал Міллі перебуває в Німеччині перед зустріччю контактної групи з питань оборони України, яку він проведе з міністром оборони США Ллойдом Остіном на авіабазі "Рамштайн" цього тижня.
Він дав вказівки американським військовим у якнайбільш швидкі строки викласти українцям новостворену програму, перш ніж вони повернуться до війни, - інформує The Washington Post.
Полігон Графенвер у Баварії приймає українських військових ще з 2014 року, коли Росія анексувала український півострів Крим. Тут упродовж найближчих 6 тижнів військові з України навчатимуться наводити танки, артилерію та іншу зброю, щоб максимізувати їх ефект перед очікуваним контрнаступом проти військ Росії, які окупували частину української території.
Під час перебування в Графенвері українці розквартировані в таборі Херсон, названому на честь звільненого у листопаді від окупантів міста.
Середж іншого, на військові базі генерал Міллі спостерігав за навчаннями українців із БМП Bradley, наданими Штатами на початку цього місяця. За інформацією The Washington Post, Міллі жартував з українськими солдатами та розпитував про їх походження та бойовий досвід, іноді англійською, а іноді через перекладача. Їхня місія, запевнив Міллі, має міжнародну підтримку, щоб допомогти українським силам дати відсіч російським загарбникам.
За його словами, навчання займе п’ять-вісім тижнів, оскільки усі розуміють терміновість цієї потреби.
Як повідомляв Голос Америки, США і Британія разом з іншими країнами, які допомагають Україні захищатися від російської агресії, оголосили, що разом з розширенням видів зброї, яку вони готові надавати, також починають нові навчальні програми для українських військових.
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Залужний і Міллі зустрілись у Польщі, "обмінялися точками зору та оцінками"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вперше особисто зустрілись у південно-східній Польщі.
Командувачі "обговорили неспровоковане і триваюче вторгнення Росії в Україну та обмінялися точками зору та оцінками", - повідомляє Міноборони США.
Генерал Міллі "підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".
"Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні, - повідомив про зустріч Залужний. - Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Міллі відвідав українських військових, які вже розпочали тренування на американській техніці у Німеччині. Він приїхав до Європи перед зустріччю контактної групи з питань оборони України, яку він проведе з міністром оборони США Ллойдом Остіном на авіабазі "Рамштайн" цього тижня.
Генерал зауважив, що навіть якщо Україна наголошує на своєму бажанні мати танки та іншу броньовану техніку, її головною потребою є посилення протиповітряної оборони. Серед іншого, на військовій базі генерал Міллі спостерігав за навчаннями українців із БМП Bradley, наданими Штатами на початку цього місяця.
Новий міністр оборони Німеччини повинен буде вирішити долю Leopard 2 для України - медіа
Перед новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом постане нагальне завдання - ухвалити рішення про можливе відправлення Україні німецьких танків Leopard 2 з боку західних союзників.
Після відставки Крістіне Лабмрехт з посади очільниці оборонного відомства ФРН напередодні на тлі критики її дій щодо програм із модернізації армії і щодо постачань озброєнь Україні, як пише Радіо Свобода, цю посаду Пісторіус офіційно обійме у четвер.
Reuters зазначає, що у короткій заяві перед призначенням Пісторіус сказав, що усвідомлює важливість завдання, яке стоїть перед ним. "Я хочу зробити збройні сили сильними на майбутнє", - сказав він.
Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц описав Пісторіуса як друга і хорошого політика: "Це людина з величезним досвідом у сфері політики безпеки, хто відкрито й тісно співпрацював у своїй попередній ролі з Бундесвером і хто має силу та спокій, які потрібні для такого великого завдання".
Раніше "Голос Америки" писав, що, за словами оглядачів, західні країни намагаються надати Україні можливість для звільнення її території, але при цьому не хочуть провокувати Росію, що могло б призвести до того, що в конфлікт з Москвою міг би бути втягнутий весь альянс НАТО.
При цьому деякі лідери, зокрема, президенти Польщі та Литви, виступили за надання Україні німецьких танків Leopard 2. Проте для цього їм потрібен дозвіл Берліна як країни-виробника.
"Є важливі рішення, які мають бути ухвалені в короткостроковій перспективі, зокрема актуальне питання про те, як ми продовжуємо підтримувати Україну в її праві на самооборону, сказав міністр економіки Роберт Габек. - Німеччина несе тут відповідальність і має виконати великі завдання".
США запровадили візові обмеження щодо 25 чиновників Білорусі
Державний департамент США запровадив візові обмеження щодо 25 осіб у Білорусі, у відповідь на початок судового розгляду справи в Мінську, де лідерів білоруської опозиції звинувачують в державній зраді.
«Ці політично вмотивовані судові процеси є останніми прикладами зусиль режиму Лукашенка залякати та репресувати тих, хто прагне справедливості, поваги до прав людини та демократичної Білорусі”, - мовиться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.
"Ми не будемо стояти осторонь, поки цей режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичну опозицію, журналістів, профспілкових діячів, активістів, правозахисників і звичайних білорусів", - заявив Блінкен.
За повідомленням Держдепу, під санкції потрапили білоруські посадовці, серед яких “члени Національних зборів Білорусі за їхню роль в ухваленні закону про санкціонування смертної кари для осіб, засуджених за ймовірні “спроби тероризму”, звинувачення, яке використовувалося для придушення та залякування демократичної опозиції та громадянського суспільства. Деякі з цих осіб також підтримали закон про позбавлення громадянства тих, хто знаходиться за межами країни, звинувачених в “екстремізмі”, і про конфіскацію майна за вчинення “недружніх дій щодо Білорусі”, що є так само спрямоване на придушення та залякування демократичної опозиції та громадянського суспільства”.
З часу президентських виборів у Білорусі 2020 року, загалом США ухвалили візові обмеження щодо 322 осіб у Білорусі.
У вівторок, 17 січня в Білорусі розпочався заочний суд у справі опозиціонерки Світлани Тіхановської. Її звинувачують у державній зраді, змові з метою захоплення влади, в причетності до масових заворушень, до створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі.
Сама Тіхановська оприлюднила відео, де назвала цей суд “помстою жалюгідного диктатора, який втратив владу і намагається помститися всім, хто виступав за свободу”.
Світлана Тіхановська наразі проживає у Литві в еміграції. У відеозверненні вона повідомила, що не мала доступу до досудової документації.
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