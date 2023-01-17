Генерал Марк Міллі відвідав українських військових на тренуваннях у Німеччині

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі відвідав українських військових, які вже розпочали вивчати американську техніку у Німеччині.

Генерал зауважив, що навіть якщо Україна наголошує на своєму бажанні мати танки та іншу броньовану техніку, її головною потребою є посилення протиповітряної оборони, - цитує високопосадовця The Washington Post . За словами Міллі, це є постійним викликом для України, як це демонструє ракетний удар по житловому комплексу в Дніпрі, внаслідок якого загинули десятки людей.

«Росіяни свідомо, це їхня політика, атакують мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Це саме по собі є військовим злочином», - сказав генерал Марк Міллі.

Як інформує CNN, генерал, зокрема, побував на полігоні Графенвер, де США розпочали раніше оголошену програму підготовки спільних маневрів і загальновійськових операцій для українських батальйонів.

Як повідомляв Голос Америки , США планують навчати тут близько 500 українських військовослужбовців щомісяця.

Генерал Міллі перебуває в Німеччині перед зустріччю контактної групи з питань оборони України, яку він проведе з міністром оборони США Ллойдом Остіном на авіабазі "Рамштайн" цього тижня.

Він дав вказівки американським військовим у якнайбільш швидкі строки викласти українцям новостворену програму, перш ніж вони повернуться до війни, - інформує The Washington Post .

Полігон Графенвер у Баварії приймає українських військових ще з 2014 року, коли Росія анексувала український півострів Крим. Тут упродовж найближчих 6 тижнів військові з України навчатимуться наводити танки, артилерію та іншу зброю, щоб максимізувати їх ефект перед очікуваним контрнаступом проти військ Росії, які окупували частину української території.

Під час перебування в Графенвері українці розквартировані в таборі Херсон, названому на честь звільненого у листопаді від окупантів міста.

Середж іншого, на військові базі генерал Міллі спостерігав за навчаннями українців із БМП Bradley, наданими Штатами на початку цього місяця . За інформацією The Washington Post, Міллі жартував з українськими солдатами та розпитував про їх походження та бойовий досвід, іноді англійською, а іноді через перекладача. Їхня місія, запевнив Міллі, має міжнародну підтримку, щоб допомогти українським силам дати відсіч російським загарбникам.

За його словами, навчання займе п’ять-вісім тижнів, оскільки усі розуміють терміновість цієї потреби.

Як повідомляв Голос Америки, США і Британія разом з іншими країнами, які допомагають Україні захищатися від російської агресії, оголосили, що разом з розширенням видів зброї, яку вони готові надавати, також починають нові навчальні програми для українських військових.