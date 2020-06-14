Бразилія посіла друге місце у світі за кількістю померлих від коронавірусу

Бразилія обійшла Великобританію за кількістю померлих від коронавірусу, посівши друге місце в світі. За даними університету Джонса Гопкінса, станом на неділю в Бразилії зареєстровано 42 720 смертей від COVID-19, в той час як у Великобританії - 41 747.

США, де від коронавірусу померло 115 436 осіб, залишаються на першому місці у світі.

Загальна кількість виявлених випадків коронавірусу в світі наближається до 8 мільйонів.

На частку США припадає понад 2 мільйона випадків, за ними йде Бразилія, де більш 850 тисяч інфікованих. На третьому місці Росія - де виявлено понад 519 тисяч хворих.

Китай повідомив у неділю про 57 нових випадків COVID-19. Це найбільший добовий приріст за останні два місяці. Днем раніше у Китаї додалось 45 нових випадків хвороби.

Більшість випадків в Пекіні пов'язано з оптовим ринком, де продають морепродукти та іншу сільськогосподарську продукцію. Офіційні особи заявили, що через нові випадки зараження місто переведене в «режим надзвичайного стану військового часу».

На найбільшому оптовому ринку сільгосппродукції в Азії та в його околицях запровадили карантин.

Офіційні особи в Пекіні планують взяти тести на коронавірус у 10 тисяч осіб. Представник міської влади повідомив, що школи не поновлять роботу в понеділок, як планувалося. Скасовані спортивні змагання, Національний театр і храм Юнхегун будуть закриті.

Низка країн, серед яких Україна, Північна Македонія та Єгипет, також повідомляють про найбільший добовий приріст нових заражень від п'ятниці.

В суботу в Україні зареєстрували 573 нових випадки, що у понад вдвічі більше добового приросту нових випадків раніше цього місяця.

Тим часом, в Новій Зеландії понад 20 тисяч уболівальників зібралися в суботу на стадіоні без масок, не дотримуючись правил соціального дистанціювання, щоб подивитися матч з регбі. У Новій Зеландії не зафіксовано жодного випадку коронавірусу за три тижні.

Європейський фармацевтичний гігант - компанія AstraZeneca - в суботу досяг угоди з альянсом європейських країн про постачання до 400 мільйонів доз експериментальної вакцини від COVID-19.

Компанія домовилась із «Альянсом за інклюзивну вакцину» (Inclusive Vaccines Alliance), який створили Франція, Італія, Німеччина та Нідерланди, щоб прискорити виробництво вакцини, що тестується Оксфордським університетом і, можливо, з'явиться до кінця року.

Суботня угода спрямована на те, щоб вакцина була доступна і в інших європейських країнах, які захочуть взяти участь в ініціативі.

Раніше AstraZeneca уклала аналогічні угоди з Великобританією, Інститутом сироватки Індії, США, Коаліцією за інновації в галузі готовності до епідемій, а також вакцинним альянсом GAVI, який має на меті розширення доступу до нових вакцин для дітей в найбідніших країнах.

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