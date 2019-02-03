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Прорив греблі в Бразилії: кількість жертв зросла до 121

Відбитки рук покритих у болоті залишили на вікні протистувальники під час протесту біля дверей бразильської гірничодобувної компанії Vale, в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 28 січня 2019 року.

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Кількість загиблих внаслідок прориву греблі біля бразильського міста Брумадіньйо зросла до 121, повідомляють рятувальники. Ще 226 людей вважаються зниклими.

Як повідомили представники рятувальної служби штату Мінас-Жераїс, де 25 січня стався прорив дамби, роботи з пошуку тіл загиблих тривають.

Влада заявляє, що шансів знайти живих людей під товстим шаром ґрунту немає.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Міністерство навколишнього середовища Бразилії вже наклало на компанію Vale, власника шахти, штраф більш ніж у 66 мільйонів доларів.

У 2015 році в результаті подібного прориву греблі на шахті в тому ж штаті загинули 19 людей.

Дивіться також: Офіційна кількість жертв прориву дамби у Бразилії - уже 84 людини. Відео

Офіційна кількість жертв прориву дамби у Бразилії - уже 84 людини. Відео
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Офіційна кількість жертв прориву дамби у Бразилії - уже 84 людини. Відео

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