Прокремлівські ЗМІ продовжують нахабно брехати про MH17: підбірка EU StratCom

17 липня літак рейсу Малайзійських авіаліній було збито в небі над Східною Україною. Всі 298 пасажирів та команда загинули, включаючи 80 дітей. Тоді конфлікт на сході України перестав бути регіональною проблемою і став набагато ближче для світової міжнародної спільноти, нагадує перебіг подій Робоча група зі стратегічних комунікацій ЄС EU StratCom.

Більше ніж колись, стає очевидним, наскільки легко створювати та поширювати дезінформацію, і наскільки необхідно доносити правду про війну в Україні

Через три роки після трагедії, відома детальна інформація про те, що відбулось. Уряди держав, які втратили своїх громадян під час катастрофи, створили Спільну слідчу групу, яка дійшла висновку, що літак було збито з «Бука», розташованого на території підтримуваних Росією сепаратистів. Незалежні журналістські розслідування прослідкували за переміщенням пускової установки з Росії до України і назад до Росії, а також відслідкували людей, які управляли установкою. Міжнародна слідча група погодилась з цими висновками. Було прийнято колективне рішення про розгляд справи в Нідерландах.

Шокує як Росія намагалась поширити брехню про збиття MH17

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Прокремлівські ЗМІ з самого дня нападу фабрикували і поширювали ряд альтернативних повідомлень з метою замулити воду і створити хибне враження про відсутність ясності, повідомляє StratCom.

Вони не припиняють це робити і зараз. На початку липня різні прокремлівські ЗМІ, в тому числі Lenta.ru, повідомили про те, що наявні нові документи і свідчення, які, немовби, доводять, що MH17 збили українські збройні сили в ретельно спланованій операції. Красномовно те, що Lenta.ru вказує на висновки Спільної слідчої комісії лише як на версію, зазначає EU StrattCom.

Шокує як Росія намагалась поширити брехню про збиття MH17, - написав колишній міністр Швеції Карл Більдт в Twitter про підбірку неправдивих новин, зроблену EU StratCom

Перелік версій або теорій, висунутих прокремлівськими медіа, є довгим і включає наступну дезінформацію:

Український винищувач діяв в районі катастрофи, що, немов би підтвердив іспанський диспетчер (Россія/Вєсті) Українські збройні сили хотіли збити літак Путіна. (Lifenews) Україна наказала літаку знизитись перед катастрофою. (Lifenews) Місцеві свідки кажуть, що трупи виглядали «несвіжими», і припускали, що літак завантажили трупами в Амстердамі. (Русская вєсна) MH17 був рейсом MH370, зниклийм в березні 2014 року в Азії. Заява ґрунтувалась на брехні про те, що родичів вбитих на МН17 не було встановлено (News2)

Уряд Росії також висував різні версії, серед яких:

В липні 2014 року Міністерство оборони Росії надало радарні зображення, стверджуючи, що український реактивний літак перебував поблизу МН18, і що Україна перемістила «Бук» ближче до зони конфлікту Через два роки, Міністерство оборони Росії надало протилежні радарні зображення. Щоб підтвердити історії Кремля, використовувались зображення, оброблені в PhotoShop.

Більше ніж колись, стає очевидним, наскільки легко створювати та поширювати дезінформацію, і наскільки необхідно доносити правду про війну в Україні, - зазначає StratCom.

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