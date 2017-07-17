Прокремлівські ЗМІ продовжують нахабно брехати про MH17: підбірка EU StratCom

17 липня літак рейсу Малайзійських авіаліній було збито в небі над Східною Україною. Всі 298 пасажирів та команда загинули, включаючи 80 дітей. Тоді конфлікт на сході України перестав бути регіональною проблемою і став набагато ближче для світової міжнародної спільноти, нагадує перебіг подій Робоча група зі стратегічних комунікацій ЄС EU StratCom.
Більше ніж колись, стає очевидним, наскільки легко створювати та поширювати дезінформацію, і наскільки необхідно доносити правду про війну в Україні
Через три роки після трагедії, відома детальна інформація про те, що відбулось. Уряди держав, які втратили своїх громадян під час катастрофи, створили Спільну слідчу групу, яка дійшла висновку, що літак було збито з «Бука», розташованого на території підтримуваних Росією сепаратистів. Незалежні журналістські розслідування прослідкували за переміщенням пускової установки з Росії до України і назад до Росії, а також відслідкували людей, які управляли установкою. Міжнародна слідча група погодилась з цими висновками. Було прийнято колективне рішення про розгляд справи в Нідерландах.
Шокує як Росія намагалась поширити брехню про збиття MH17
Прокремлівські ЗМІ з самого дня нападу фабрикували і поширювали ряд альтернативних повідомлень з метою замулити воду і створити хибне враження про відсутність ясності, повідомляє StratCom.
Вони не припиняють це робити і зараз. На початку липня різні прокремлівські ЗМІ, в тому числі Lenta.ru, повідомили про те, що наявні нові документи і свідчення, які, немовби, доводять, що MH17 збили українські збройні сили в ретельно спланованій операції. Красномовно те, що Lenta.ru вказує на висновки Спільної слідчої комісії лише як на версію, зазначає EU StrattCom.
Шокує як Росія намагалась поширити брехню про збиття MH17, - написав колишній міністр Швеції Карл Більдт в Twitter про підбірку неправдивих новин, зроблену EU StratCom
Перелік версій або теорій, висунутих прокремлівськими медіа, є довгим і включає наступну дезінформацію:
Уряд Росії також висував різні версії, серед яких:
Більше ніж колись, стає очевидним, наскільки легко створювати та поширювати дезінформацію, і наскільки необхідно доносити правду про війну в Україні, - зазначає StratCom.
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