Уряд Джонсона каже, що Брекзит буде 31 жовтня, хоча прем’єр послав прохання про перенесення

За лічені дні до 31 жовтня, коли Велика Британія мала б припинити членство у Європейському Союзі, представники уряду Бориса Джонсона стверджують, що вихід з ЄС відбудеться саме в той день.

Перешкоди для намірів уряду вчергове постали у британському парламенті, де урядова Консервативна партія не має більшості.

Парламент не може змінити думку прем’єр-міністра...

Парламентарі ухвалили низку постанов, які обмежують свободу дій прем’єр-міністра Джонсона у рішеннях щодо Брекзиту.

Уряд не зміг у суботу поставити на голосування ратифікацію нової версії угоди про умови виходу з ЄС, яку Лондон та Брюссель завершили у четвер.

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Натомість минулими вихідними Борис Джонсон, виконуючи парламентську постанову, був змушений надіслати листа у Брюссель з проханням про перенесення виходу країни з ЄС.

Але разом з тим проханням, під яким Джонсон символічно не поставив свого підпису, він також надіслав іншого підписаного листа, в якому доводить, що чергове відкладення Брекзиту було б помилкою.



“Лист був надісланий тому, що парламент вимагав, щоб такого листа надіслати… але парламент не може змінити думку прем’єр-міністра, парламент не може змінити політику чи тверді наміри уряду” - сказав британському телеканалу Sky News Майкл Ґов, міністр, який відповідає за приготування до виходу з ЄС.

Упродовж днів, що залишилися до 31 жовтня, у Лондоні очікують жорсткої парламентської боротьби, а також оцінки судів, у яких опоненти дій уряду оскаржують кроки прем’єр-міністра.

Європейські партнери тим часом просять Лондон прояснити ситуацію.

Президент Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що, отримавши листи Бориса Джонсона, починає консультації з керівниками 27 країн Європейського Союзу для вироблення узгодженої відповіді.

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