В ЄС схвалили нову угоду щодо Брекзиту, але Джонсон має знайти голоси для ратифікації

Керівники країн Європейського Союзу на зустрічі у четвер одноголосно підтримали новий варіант угоди з британським урядом, що обумовлює припинення членства Великої Британії в ЄС 31 жовтня.

Вирішальним наступним кроком має бути голосування у британському парламенті у суботу щодо ратифікації угоди, попередні варіанти якої були відхилені.

Якщо парламентарі відхилять і цю угоду, то прем’єр-міністр Борис Джонсон відповідно до затвердженої раніше парламетом постанови повинен просити ЄС знову відкласти Брекзит до 31 жовтня 2020 року.

Але Джонсон досі неодноразово наполягав, що зробить усе для уникнення подальших затягувань і виведе країну з Євросоюзу в кінці цього місяця будь-якою ціною.

Прем’єр висловлює впевненість у тому, що депутати проголосують “за”, хоча його Консервативна партія не має більшості, і результати голосування залежатимуть від підтримки депутатів з інших партій та груп.

Менший партнер теперішньої урядової коаліції, Партія демократичних юніоністів, депутати якої репрезентують округи в Північній Ірландії, вже заявила про застереження.

Юніоністи невдоволені тим, що вони вважають поступками Лондона, що на їхню думку можуть ставити під сумнів британськість Північної Ірландії, яка відокремлена від Великої Британії морем і межує на суходолі з Ірландською республікою - членом ЄС.

Проти угоди закликав голосувати також лідер найбільшої опозиційної партії, лейбористської, Джеремі Корбин. Лейбористи застерігають про наміри консерваторів позбутися європейських законів та положень про захист прав працівників.

Фракція ліберальних демократів також голосуватиме проти, бо офіційний курс їхньої партії - залишити Велику Британію в ЄС.

Кабінет Бориса Джонсона сподіватиметься переконати усіх однопартійців консерваторів, а також позафракційних депутатів і партійних парламентарів, які представляють округи, де більшість виборців на референдумі 2016 року голосували за Брекзит.

Що нового у новому варіанті угоди?

Британські коментатори кажуть, що варіант угоди Джонсона приблизно на 90% базується на угоді, яку упродовж двох років виробляв з представниками ЄС уряд Терези Мей.

Новий текст зокрема передбачає, що Лондон заплатить Євросоюзу понад 30 мільярдів фунтів для залагодження фінансових зобов’язань.

Угода обумовлює захист прав громадян ЄС, які живуть у Британії та британців у країнах Євросоюзу.

Згідно з угодою після 31 жовтня мав би початися перехідний період, упродовж якого до кінця 2020 року Лондон та Брюссель зберігатимуть чинні правила торгівлі тощо, допоки будуть укладені нові відповідні договори.

Північна Ірландія

Для регіону, який ще називають Ольстером, попередній варіант угоди про Брекзит передбачав гарантію особливого статусу - “зупинник”, щоб уникнути відновлення будь-яких видимих кордонів з Ірландською республікою.

Фактично усі політичні сили погоджуються, що кордони з Ольстером були б загрозою для миру, що був досягнений після майже чверті століття насильницької боротьби в регіоні.



Відсутність бар'єрів для пересування людей і товарів через кордон також вважають необхідністю для місцевої економіки.

Але “зупинник” виявився неприйнятним для юніоністів, які наполягали, що Північна Ірландія повинна виходити з ЄС на тих самих умовах, що й інші частини Сполученого Королівства.

Останній варіант угоди Лондона з Брюсселем не містить “зупинника”, проте передбачає, що Північна Ірландія матиме свої митні правила та положення у стосунках з ЄС.

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