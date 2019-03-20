Британія проситиме відкласти “Брекзит”

Прем’єр-міністр Тереза Мей подасть прохання до Європейського Союзу про відкладення планованої дати припинення британського членства в ЄС, яка зараз випадає на 29 березня.

Представники уряду в Лондоні дають зрозуміти, що Мей проситиме перенести дату на короткий термін - можливо три місяці, щоб спробувати досягти згоди серед британських політиків про умови виходу з Євросоюзу і про те, якими будуть подальші відносини країни з ЄС.

У четвер Тереза Мей їде на саміт у Брюссель, де європейські керівники розглядатимуть ситуацію.

На перенесення дати повинні дати згоду усі 27 членів Європейського Союзу, де ще раніше заявили про можливість такого кроку, якщо Лондон пояснить, для чого потрібен додатковий час.

Процес “Брекзиту” зайшов у безвихідь після того, як британські парламентарі двічі відхилили угоду, досягнуту в результаті майже дворічних переговорів Лондона з Брюсселем.

Приводом для заперечень проти угоди називають невдоволення положеннями у документі, які обумовлюють майбутнє кордону між Північною Ірландією - частиною Сполученого Королівства, та Республікою Ірландією - членом Євросоюзу.

Що таке ірландський “зупинник” (backstop), і чому він став проблемою для “Брекзиту”?

Але британські коментатори припускають, що проблема набагато ширша і спричинена глибокими розбіжностями у суспільстві та в політичних колах щодо місця й ролі Великої Британії у Європі та у світі, а також протилежними поглядами на міграцію тощо.

За лічені дні до закріпленої законом дати виходу Британії з ЄС 29 березня, лунають побоювання, що політичні проблеми можуть закінчитися припиненням британського членства у Євросоюзі без угоди, і називають це потенційним ударом для економіки.

Проте у британських політичних колах є сили, які вважають, що “жорсткий Брекзит” є бажаним і що він створить кращі умови для оновлення відносин з ЄС та іншими країнами світу.



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