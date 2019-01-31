Що таке ірландський “зупинник” (backstop), і чому він став проблемою для “Брекзиту”?

Британський парламент за два місяці до дати припинення членства Великої Британії у Європейському Союзі відкинув угоду з Брюсселем, що упорядковувала процес "Брекзиту".

Серед найгучніших застережень щодо документа, який став результатом дворічних переговорів, лунали негативні оцінки частини угоди, яку називають backstop - зупинник.

Зупинник передбачає, що у разі, якби Сполучене Королівство не домовилося з Євросоюзом про безперешкодне пересування товарів та послуг, то Північна Ірландія автоматично залишилася б у європейській митній і регуляторній зоні...

Слово backstop місяцями лунає щодня у палких британських політичних дебатах, а також у Брюсселі, й, особливо часто - в Дубліні.

До чого тут Ірландія?

В результаті виходу країни, яка має повну назву Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, з Європейського Союзу (згідно з чинним планом це буде о 23:00 29 березня 2019 р.), кордон, що відокремлює регіон - Північна Ірландія від іншої держави - Республіка Ірландія, стане також наземним британським кордоном з ЄС.

Республіка Ірландія виборола незалежність від Лондона 1921 р. Ця країна з населенням 4,6 млн., яка охоплює більшу частину острова Ірландія, 1973 року вступила в ЄС, а 2002 року запровадила в обіг спільну валюту євро.

Тим часом північний регіон острова, який ще називають Ольстером, залишився під британським контролем, і провінція багато років потерпала від збройної боротьби республіканців/католиків - прихильників возз'єднання Ірландії, проти юніністів/протестантів, які хочуть збереження єдності з Великою Британією.

Той факт, що Британія разом Ірландією десятки років були членами ЄС, дозволив не лише гарантувати тісні економічні зв’язки і свободу пересування товарів, послуг та людей між північчю та півднем острова, але й сприяв мирному врегулюванню.

Відсутності бар'єрів на кордоні між північчю та півднем Ірландії вимагає міжнародна “Угода Cтрасної п’ятниці” - мирна домовленість 1998 року, яка заохотила ворожі рухи скласти зброю і залучитися у політичний процес в Ольстері, якому надані самоврядні права.

“Брекзит” загрожує поновити ознаки розмежування, бо якщо Британія вийде з митного союзу і спільного ринку ЄС, як цього зараз домагається Лондон, а також скасує право європейців на вільний в’їзд та проживання у Великій Британії, то постають питання контролю на кордонах.

Кордону не хочуть

І Лондон, і Дублін, і Брюссель офіційно заявляють, що не хочуть появи будь-яких видимих ознак розмежування між Північної Ірландією та Республікою Ірландією.

Щоб гарантувати відкритість майже віртуального за теперішніх умов ірландського кордону, британська делегація на переговорах з ЄС узгодила положення про зупинник (backstop).

Зупинник передбачає, що у разі, якби Сполучене Королівство не домовилося з Євросоюзом про безперешкодне пересування товарів та послуг, то Північна Ірландія автоматично залишилася б у європейській митній і регуляторній зоні, щоб не виникало потреби контролю на ірландському кордоні.

Угода з ЄС, яку 15 січня відмовився схвалити британський парламент, обумовлює, що до кінця 2020 року діяв би перехідний період, упродовж якого між Лондоном і Брюсселем залишалися би чинними усі діючі митні та інші регуляції.

Під час того перехідного періоду сторони мали б укласти нову торговельну угоду.

Якщо б вказаного перехідного періоду було не досить, то його могли б подовжити до 2022 року, і лише тоді, у разі подальшої відсутності потрібних угод, мав би починати діяти ірландський зупинник.

Кого турбує зупинник?

Якщо Британія, вийшовши з ЄС, залишатиметься у європейській митній зоні, то це матиме перевагу у вигляді безперешкодного руху товарів і послуг і доступу британських компаній до європейського ринку - найбільшого за обсягами торгівлі спільного ринку у світі.

Але, надаючи пільги, участь у митному союзі накладає на Британію обмеження в укладенні власних окремих угод про вільну торгівлю з іншими країнами світу.

Зупинник може означати, що за відсутності нової довготермінової угоди з ЄС не лише регіон Північної Ірландії, але й, фактично, уся Велика Британія підлягала б правилам європейської митної зони.

Ті британські політики, які називають потенційну дію зупинника обмеженням суверенітету Великої Британії, особливо стурбовані тим, що зупинник не має часових обмежень.

Варіант, щоб Британія залишила у європейській митній зоні лише Північну Ірландію, обурює тих, хто називає таке відокремлення зазіханням на суверенітет і територіальну цілісність Сполученого Королівства.

Що далі?

29 січня британські парламентарі ухвалили постанову, яка передбачає, що Тереза Мей повинна вимагати від ЄС змін у положеннях досягнутої угоди про “Брекзит” і зокрема перегляд зупинника.

У відповідь представники Європейського Союзу заявили, що угода і положення про зупинник не можуть бути змінені.

Але лідери ЄС припустили можливість поправок у політичній декларації, що є частиною угоди про “Брекзит”.

Деякі політики й коментатори припускають і можливість укладення окремої додаткової угоди, зосередженої на питаннях, які обумовлює ірландський зупинник.

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