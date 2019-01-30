За 60 днів до “Брекзиту” Мей змушена домовлятися з Брюсселем про зміни в угоді про вихід з ЄС

Прем’єр-міністр Тереза Мей вимушена поспішно домагатися змін в угоді Лондона з Брюсселем про умови припинення членства країни у Євросоюзі і про те, якими будуть подальші відносини Великої Британії з ЄС.

Чинний процес передбачає, що Велика Британія втратить статус члена ЄС після 29 березня цього року.

Британський парламент відмовився затвердити документ - результат майже дворічних переговорів між представниками уряду Мей та представниками Європейського Союзу.

Угода про вихід є й залишається найкращим і єдиним способом гарантувати упорядкований вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Натомість у вівторок 29 січня парламентарі ухвалили постанову, яка передбачає, що Тереза Мей повинна вимагати від ЄС змін у ключовому положенні досягнутої угоди, яке прописує правила для збереження безмитного режиму і гарантій відсутності будь яких інших бар'єрів на кордоні Північної Ірландії з Ірландською Республікою.

Північна Ірландія - частина Сполученого Королівства зараз має лише символічний кордон з Ірландською Республікою, яка входить до ЄС і також є членом Європейського монетарного союзу.

Ні у Лондоні, ні у Брюсселі, ні у Дубліні не хочуть відновлення контролю, чи інших видимих ознак кордону, але якщо Британія вийде з Європейського митного союзу і не домовиться про вільну торгівлю з ЄС, то митні перевірки можуть стати обов’язковими.

Появу будь-яких ознак кордону в Ірландії називають загрозою для мирного врегулювання, що зупинило багаторічну збройну боротьбу республіканців/католиків, які прагнуть возз'єднання Ірландії, з юніоністами/протестантами, які хочуть збереження єдності з Великою Британією.

Брюссель не хоче змін угоди

Представники Європейського Союзу заявили, що досягнута з урядом Терези Мей угода про “Брекзит”, і зокрема положення про backstop - "зупинник" стосовно Північної Ірландії, не можуть бути змінені.

“Угода про вихід є й залишається найкращим і єдиним способом гарантувати упорядкований вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу, - каже президент Європейської ради Дональд Туск, - "Зупинник" є частиною угоди про вихід, а угода не відкрита для нових переговорів”.

Але Туск припускав можливість поправок у політичній декларації, що є частиною угоди.

Агентство Reuters подає прогноз інвестиційного банку Goldman Sachs, де вважають, що зараз ймовірність виходу Британії з ЄС без угоди становить 15%, ймовірність відкладення виходу - 50%, а можливість відмови від припинення членства у Євросоюзі - 35%.

Вашій увазі: В українців є шанс остаточно вийти з політичної орбіти Кремля – експерт