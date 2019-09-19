Польща закликає співвітчизників повертатися з Британії на батьківщину

Посол Польщі у Лондоні звернувся до близько мільйона поляків, які живуть у Великій Британії, із закликом у зв’язку з Брекзитом розглянути можливість виїзду в рідну країну.

Після вступу Польщі до Європейського Союзу 2004 року польські громадяни отримали право вільно жити та працювати в будь-якій країні ЄС, і багато з них вибрали Британію, утворивши в цій країні найбільшу іноземну етнічну групу.

Минулого року 116 000 виїхали. Тут і далі залишається близько мільйона, але ми можемо бачити, що відбувається дискусія.

У зв’язку з очікуваним виходом Великої Британії з Євросоюзу 31 жовтня польський посол Аркади Жеґоцькі звернувся до співвітчизників із застереженням, що в результаті Брекзиту їхній статус зміниться і вимагатиме спеціальних реєстрацій, які раніше були непотрібні.

У спеціальному листі Жеґоцькі окремо заохочує польських громадян “серйозно розглянути можливість повернення до вітчизни”.

“Швидкий розвиток економіки нашої країни створює громадянам щораз більші можливості розвитку і гарні умови життя”, - підкреслює посол.

Повернення поляків на батьківщину - один з напрямків політики, який проголошує офіційна Варшава.

Спеціально створений інтернетний сайт “Повернення” (powroty.gov.pl) дає поради щодо документів і перших формальностей, які потрібні полякам для повернення на історичну батьківщину, а також пояснює, на яку державну підтримку вони можуть розраховувати.



Дехто вже їде

На час британського референдуму 2016 року й одразу після нього припав пік кількості громадян Польщі в Британії - більше мільйона, але впродовж останніх двох років кількість поляків, які виїздять з Британії перевищила кількість польських іммігрантів.

“Минулого року 116 000 виїхали. Тут і далі залишається близько мільйона, але ми можемо бачити, що відбувається дискусія”, - сказав польський посол в інтерв’ю британському радіо.

За даними британського Національного бюро статистики 2018 року в країні мешкали 905 000 поляків, що становило 15% усіх іноземців.

Офіційні дані також свідчать, що 2018-го, порівняно з минулим роком, загальна кількість громадян 27-ми країн Євросоюзу, які живуть у Великій Британії, зменшилася вперше за понад десять років.

Британський уряд підкреслює, що Брекзит не означає, що громадяни інших європейських країн, яких зараз нараховують 3,3 мільйона, змушені будуть виїжджати і навпаки наголошує, що буде забезпечене їхнє право і далі жити в країні.

Ті європейці, які вже мешкають у Британії можуть зареєструвати свій статус постійних резидентів, або за певних умов подавати заяви на громадянство.

Але Лондон неодноразово наголошував, що свобода пересування з правом на працю та іншими правами для європейців після Брекзиту буде обмежена.

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