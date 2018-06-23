Британські прихильники ЄС вимагають остаточного референдуму щодо умов Брекзиту

Тисячі прихильників Європейського Союзу зібралися в суботу в центральному районі Лондона, щоб закликати британський уряд до проведення остаточного голосування в справі умов Брекзиту.

Два роки після того, які громадяни рахунком голосів 52 відсотки до 48 проголосували за вихід з найбільшого у світі торговельного блоку, результати опитувань громадської думки щодо Брекзиту, не змінилися, не зважаючи на деякі неясності щодо того, що означатиме Брекзит. Немає конкретних ознак щодо зміни настроїв.

Кампанія People’s Vote, до якої входить кілька груп, що підтримують Європейський Союз і яка має запевнити, що громадськість може сказати, чи рішення, яке стосуватимуться наших життів на покоління, зробить країну кращою чи гіршою».

Проведене на початку цього тижня ще одне опитування виявило, що 48 відсотків респондентів підтримують референдум про остаточну угоду, тоді як лише 25 % виступають проти нього.

Однак немає певності щодо того, як виглядатиме остаточна угода, у консервативному уряді Терези Мей, як також і серед її опонентів продовжуються суперечки про те, чого вони вимагають від нових торговельних відносин Великобританії з Європейським Союзом після того, як вона залишить ЄС у березні наступного року.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, який є одним з головних прихильників голосування за «вихід», оприлюднив на сторінках газети Sun статтю, у якій захищав Брекзит. Британія проголосувала «за свободу виходу з системи правил і обмежень Європейського Союзу», написав він, і що будь-яке пом’якшення умов остаточної угоди, як, наприклад, продовження членства в єдиному ринку і митному союзі – не було б бажаним.

Ті британці, які голосували за вихід з Європейсього Союзу, не змінили своєї думки, сказав він. «Вони не хочуть bog roll Brexit – якогось паперового Брекзиту, м’якого, нетривкого і, як здається, дуже довгого (це британське жаргонне окреслення туалетного паперу).

Два дипломатичні джерела у газеті Telegraph покликалися на заяву Джонсона, у якій він відкидав занепокоєння лідерів ділових кіл про наслідки Брекзиту.

Виступаючи у програмі BBC, голова німецької компанії Siemens Юрґен Маєр заявив, що гасла про Брекзит «надзвичайно некористні».

«Що нам слід тепер робити, так це наблизитись до наших європейських партнерів і працювати над тим, що є реалістичним і прагматичним Брекзитом, який стане корисним для обох сторін».

Проте, на тлі цих дискусій, у п’ятницю корпорація Airbus заявила, що коли Внеликобританія залишить Європейський Союз без досягнення угоди, вона буде змушена передумати багаторічну позицію, яка може загрожувати місцям праці у Великобританії.

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