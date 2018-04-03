Британії пропонують розглянути український приклад асоційованого партнерства з ЄС

Угода України про асоціацію та вільну торгівлю з Європейським Союзом може стати зразком для майбутніх стосунків Великої Британії з ЄС, кажуть політики з Брюсселя.

Британія, разом з Україною і, можливо, Туреччиною у майбутньому можуть скласти коло асоційованих партнерів Євросоюзу...

Процес припинення британського членства у Євросоюзі передбачає, що з 29 березня 2019 року Британія більше не матиме депутатів у Європейському парламенті та своїх представників у виконавчих органах ЄС.

Проте за умовами перехідного періоду теперішнім рівнем доступу до європейського спільного ринку, митного союзу тощо, британці зможуть користуватися до останнього дня 2020 року.

Тим часом британцям пропонують поглянути на українську угоду про асоціацію з ЄС при розробці договірної бази для відносин на майбутнє.

При цьому зауважують, що Лондон, на відміну від Києва, вже має діючі механізми тісної співпраці з європейськими партнерами, спільні стандарти й регуляції, а також союзницькі відносини завдяки членству в НАТО.

Ґі Верговстадт, колишній прем’єр-міністр Бельгії, а зараз один з провідних членів Європарламенту наголошує, що “угода ЄС про асоціацію зі Сполученим Королівством не повинна бути подібною до домовленості з Україною”.

“Насправді угода про асоціацію - це лише чистий аркуш, на якому можна виписати умови співпраці в галузі торгівлі, міжнародної політики, внутрішньої безпеки та інші справи”, - пише Ґі Верговстадт у статті в Project Syndicate.

Політик називає “жахливими хащами” альтернативи єдиній угоді про асоціацію - наприклад набір з понад 100 двосторонніх договорів, що регулюють відносити між ЄС та Швейцарією.

“Брекзит” на думку деяких європейських діячів може підштовхнути Євросоюз до давно назрілих реформ і можливості так званої “різношвидкісної” Європи, в якій певні країни можуть взаємодіяти на різних рівнях інтегрованості.

“Британія, разом з Україною і, можливо, Туреччиною у майбутньому можуть скласти коло асоційованих партнерів Євросоюзу, який імовірно матиме тісніше інтегровану серцевину і країни довкола”, - припустив депутат Європейського парламенту на дискусіях у Лондоні, побажавши залишитися неназваним, пославшись на чутливість переговорів про “Брекзит” та політичних дискусій довкола процесу.

Україна також із зацікавленням дивиться на перспективи змін в ЄС, які може відкрити переформатування відносин Лондона з Брюсселем.

Наталія Галібаренко, український посол у Лондоні, наголошувала в інтерв’ю кореспонденту “Голосу Америки”, що у відносинах України з Великою Британією “Брекзит” створює виклики, але також і може відкрити нові можливості.

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