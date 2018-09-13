Корупція на експорт: Звіт Transparency International про хабарництво через кордони

Антикорупційна організація Transparency International оприлюднила нове застереження про недостатню боротьбу з хабарництвом у міжнародному бізнесі.

Більшість втрачає і лише дехто виграє, коли компанії дають хабарі іноземним посадовцям.

​Таке хабарництво, нагадують активісти боротьби з корупцією, призводить до наживи вузького кола осіб та збіднення широких кіл суспільств.

“Більшість втрачає і лише дехто виграє, коли компанії дають хабарі іноземним посадовцям, щоб отримати вигідні контракти в інших країнах”, - каже Transparency International і підкреслює далі, що “уряди більшості країн - експортерів не вдаються до судових переслідувань тих компаній, які зневажають закони про кримінальну відповідальність за закордонне хабарництво”.

Україна названа в числі країн, де були виявлені випадки, коли іноземні компанії підкупом здобували вигідніші для себе контракти.

Новий звіт “Експортування корупції” доходить висновку, що більшість держав - великих експортерів ігнорують, або діють недостатньо у відповідь на корупційні дії своїх компаній в інших країнах.

“Лише 11 великих країн, на яких припадає близько третини світового експорту, мають активні, чи помірні механізми втілення законів у випадках, коли компанії дають за кордоном хабарі, щоб отримати права на видобування, великі будівельні контракти, придбання літаків тощо”, - наголошують автори звіту.

Одним з найбільш шокуючих звіт називає приклад бразильського будівельного конгломерату Odebrecht, який виявили причетним до хабарів на суму близько 788 мільйонів американських доларів, заплачених урядовцям та політичним партіям у принаймні 12-ти країнах.

Звіт називає країни, які намагаються діяти відповідно до Конвенції боротьби із корупцією, яку підписали 40 країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Але Transparency International відносить лише 7 держав, до тих, які активно намагаються втілювати конвенцію: Велику Британію, Італію, Ізраїль, Німеччину, Норвегію, Сполучені Штати і Швейцарію.

Організація каже, що найгірше, або зовсім не борються з транскордонною корупцією в країнах, які не підписали конвенцію, але є одними з найбільших експортерів у світі: Індія, Китай, Сингапур, а також влада Гонконгу.

Серед прикладів судового переслідування у звіті названо випадок з фармацевтичною компанією Teva Pharmaceuticals Industries, яка визнала звинувачення у хабарництві, висунуті у США та в Ізраїлі, стосовно дій компанії в Україні, Мексиці та Росії.

Згадується також покарання у Швеції працівників компанії Sweco, яка діяла в Україні.

Transparency International наполягає, що такі великі експортери як Гонконг, Індія, Китай та Сингапур повинні приєднатися до Конвенції боротьби із корупцією ОЕСР.

Також країнам пропонують удосконалити закони й системи впровадження законів для ефективної протидії хабарництву через кордони.

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