Британія випробовує смартфон проти епідемії коронавірусу

Британія випробовує додаток до смартфона, який разом з іншими заходами, зокрема зі збільшенням аналізів на Ковід-19, мав би допомогти контролювати поширення коронавірусу.

Випробування починається цього тижня на острові Вайт з населенням близько 140 тисяч.

Цей острів має площу понад 380 квадратних кілометрів і відокремлений від південного узбережжя Англії протокою від 4 до 8 кілометрів завширшки.

...Ви таким чином будете оберігати своє здоров’я, здоров’я ваших близьких і людей довкола.

Завдання технології, які також використовують, або планують в інших країнах, полягає в тому, щоб швидко відстежувати й інформувати людей, які перебували у близькості до заражених Ковід-19.

Уряд у Лондоні сподівається, що разом з іншими запобіжними заходами використання таких технологій допоможе поступово скасувати карантин так, щоб не допустити повторних хвиль епідемії.

Додаток використовує безпровідний зв’язок Bluetooth, який діє між смартфонами на близькій відстані, для реєстрації контактів між людьми.

Якщо у якоїсь людини виявляють симптоми, або аналізи підтверджують Ковід-19 і заносять це у додаток, то усі інші користувачі, які перебували у близькості до тієї людини, повинні отримати автоматичні попередження і поради про подальші дії, наприклад, рекомендацію здати аналізи, або, можливо, самоізолюватися.

“Завантаживши цей додаток на свої смартфони, ви таким чином будете оберігати своє здоров’я, здоров’я ваших близьких і людей довкола”, - переконує британський міністр охорони здоров’я Матт Генкок.

Використання додатка буде добровільним, але для того, щоб технологія працювала, необхідно, щоб його мали у своїх смартфонах якомога більше людей - бажано понад половина населення.

Але фахівці кажуть, що навіть використання на рівні понад 20% надавало б досить корисних даних для відстежування поширення вірусу.

Британський уряд вирішив випробовувати власний додаток, який на відміну від подібних технологій в інших європейських країнах, збирає інформацію зі смартфонів і опрацьовує її централізовано.

Міністр Матт Генкок запевнив, що при розробці британського додатку однією з ключових вимог була закритість особистої інформації користувачів.

Подібні додатки окремо пропонують також компанії Apple та Google, які стверджують, що їхні технології передбачають обмін інформацією лише між смартфонами і не надсилають дані до централізованих осередків.

Південну Корею називають одним з успішних прикладів застосування технологій для відстежування поширення вірусу.

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