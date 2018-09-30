Росія дорого заплатить за порушення міжнародних норм – міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Гант

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Гант в неділю попередив Росію, що вона дорого заплатить, якщо буде намагатися залякати Великобританію і ігнорувати міжнародні норми.

Британська влада звинуватила двох осіб, яких вона називає офіцерами російської військової розвідки ГРУ, в отруєнні колишнього російського подвійного агента і його дочки з використанням бойової нервово-паралітичного речовини.

«З консерваторами при владі Британія має просте послання для Кремля: якщо ви намагаєтеся залякати цю країну, якщо ви використовуєте хімічну зброю, якщо ви не граєте за міжнародними правилами, то ціна за це завжди буде дуже висока», - заявив Гант, виступаючи на щорічній конференції правлячої Консервативної партії.

Гант підкреслив, що Великобританія «накине на ГРУ мережу».

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