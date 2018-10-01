Низька явка на референдумі у Македонії перешкоджає руху країни до НАТО і ЄС

Референдум щодо зміни офіційної назви Македонії розчарував організаторів недостатньою кількістю учасників, але урядова партія у Скоп’є наполягає, що далі домагатиметься затвердження угоди з сусідньою Грецією.

Представники НАТО і ЄС назвали позитивною ознакою те, що 90% тих, хто брав участь у референдумі, голосували за, але проблемою для прихильників домовленості між Скоп’є й Афінами є те, що в голосуванні взяли участь лише 36% македонських виборців.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ написав у Twitter: “Я вітаю голосування "так" на македонському референдумі. Я закликаю усіх політичних лідерів та партії конструктивно долучитися до використання цієї історичної нагоди. Двері НАТО відкриті, але потрібно завершити державні процедури”.

Сполучені Штати рішуче підтримують повне впровадження угоди, що дозволить Македонії здобути її правомірне місце в НАТО і в ЄС, зміцнюючи регіональну стабільність, безпеку та добробут.

​Референдум минулої неділі (30 вересня) мав лише консультативне значення, і угода ще може набрати чинності, якщо її затвердять парламенти двох країн.

Греція, користуючись своїм статусом члена НАТО і ЄС, десятки років блокує прагнення Македонії вступити до тих організацій, стверджуючи, що колишня югославська республіка з населенням понад 2 мільйони не може називатися так само як грецький регіон, щоб не допустити територіальних претензій.

Визнання нової назви Македонії відкриє їй шлях до членства в НАТО і ЄС

Опозиційні партії у Скоп’є відкидають те, що 90% учасників референдуму підтримали пропозицію називати свою країну Північна Македонія (македонською - Република Северна Македонија, англійською - Republic of North Macedonia), і наполягають, що більшість македонців виявили незгоду, бойкотуючи голосування.

Македонський прем’єр-міністр Зоран Заєв, який опрацьовував з грецькою стороною умови домовленості, заявив, що залишається на посаді, бо переважна більшість учасників референдуму підтримали угоду.

Він закликав парламент ухвалити необхідні зміни до конституції, які затвердили б угоду з Грецією.

Державний департамент США у неділю привітав результати македонського голосування і заявив, що Сполучені Штати “рішуче підтримують повне впровадження угоди, що дозволить Македонії здобути її правомірне місце в НАТО і в ЄС, зміцнюючи регіональну стабільність, безпеку та добробут”.

Хто проти і хто за?

Македонські опоненти угоди про зміну назви стверджують, що Греція залякує їхню країну, і що Європейський Союз фактично також став учасником несправедливого тиску.

Лідер головної опозиційної партії Хрістіян Мікоскі сказав, що поступки Афінам принижують Македонію.

Македонський президент Ґйорґе Іванов був серед тих, хто виступив проти угоди і заявляв, що не прийде на референдум.

Західні країни включно зі Сполученими Штатами підтримували домовленість Македонії з Грецією, називаючи її кроком до врегулювання однієї з низки давніх суперечок у на Балканах.

Тим часом Росії закидали, що вона приховано підтримувала сили у Греції та в Македонії, які виступають проти інтеграції колишніх югославських республік у західні структури.

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