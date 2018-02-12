Сорос пояснює, чому далі боротиметься проти “Брекзиту” і за європейську ідею

Американський мільярдер Джордж Сорос заявив, що буде і далі підтримувати рух проти виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Після того, як у британській пресі з’явилася жорстка критика його пожертви 400 тисяч фунтів ($554 000) на користь організації, що агітує проти “Брекзиту”, Сорос знову наголосив, що вважає референдум 2016 року великою помилкою.

...Британія та Європа упродовж років будуть зосереджені на процесі розлучення, в той час як їм треба об’єднатися для протидії таким зовнішнім ворогам як Росія Путіна...

​У листі в газеті Mail on Sunday Джордж Сорос розповідає про сподівання, що руйнівний процес виходу з ЄС може бути зупинений голосуванням у парламенті і проголошує, що громадська думка в Британії розвивається в “правильному напрямку”.

Але 87-річний фінансист також визнає, що для зміни курсу країни потрібна не просто технічна більшість, а вияв масового переконання, "аби запевнити Європу, що відношення Британії до Європи змінилося засадничо, і що рішення заслуговує на серйозне сприйняття”.

В опублікованому у неділю листі, він виклав аргументи на противагу звинуваченням, що його дії є іноземним втручанням “заплямованих” грошей.

Найсерйознішим звинуваченням на свою адресу Сорос назвав заяви про те, що він “підриває демократію”, і тому підприємець, який мешкає переважно у США, вирішив розлого пояснити, “чому ця країна (Британія) та демократія означають для мене так багато”.

Він нагадує, що виростав у окупованій нацистською Німеччиною Угорщині і, що йому, як і багатьом євреям у Європі, була уготована смерть, якби його батько не роздобув фальшиві документи для сім’ї.

“У 13-річному віці я зрозумів важливість того, який політичний режим перемагає”, - пише Джордж Сорос.

“Після нацистської окупації настало комуністичне правління, яке було для мене таким задушливим, що я утік з Угорщини і знайшов притулок в Англії, де у той час з біженцями поводилися набагато краще, ніж зараз. Я прожив у цій країні 9 років і став твердим англофілом. 1956 через роботу я переїхав до Нью-Йорка, але Британія залишилася близькою моєму серцю”.

Сорос нагадує, що під час навчання у “Лондонській школі економіки” його ментором став австрійський філософ Карл Поппер, який пропагував переваги “відкритого суспільства”, де обрані лідери служать інтересам виборців на противагу “закритому суспільству”, в якому правителі контролюють і експлуатують народ.

Фонд, куди мільярдер передав значну частину свого багатства, був названий “Фондом відкритого суспільства”.

Джордж Сорос наголошує, що ще під час референдуму 2016 року відкрито виступив проти “Брекзиту” і зараз вважає вихід країни з ЄС помилкою.

“Досвід показав, що референдуми часто призводять до поганих рішень. Підштовхувані недобросовісними агітаторами, люди користуються голосуванням радше для того, щоб показати своє незадоволення існуючим станом справ, а не роздумуючи про наслідки. Той факт, що справи погані, не означає, що вони не можуть стати ще гіршими. Це і сталося з Британією”, - доводить Сорос у своєму листі.

Далі він стверджує, що “Брекзит” шкодить не лише Британії, але й послаблює Європу, яка втрачає здатність захищати й пропагувати демократичні цінності.

За словами Джорджа Сороса, “розлучення - це дуже руйнівний процес; приязних розлучень не буває”, а надії на досягнення економічного відокремлення за два роки на його думку - “ілюзія”.

“Справи ускладнює те, що Британія та Європа упродовж років будуть зосереджені на процесі розлучення, в той час як їм треба об’єднатися для протидії таким зовнішнім ворогам як Росія Путіна, а також розв’язати внутрішні суперечності, які призвели до того, що деякі люди вважають ЄС ворогом”.

В Україні організація Сороса заснувала й підтримує неурядову організацію Міжнародний фонд "Відродження”, що виділяє гроші на суспільні проекти.

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