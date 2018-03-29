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Через рік Великобританія офіційно залишить Європейський Союз

Тереза Мей

Через рік, 29 березня 2019 року, Великобританія офіційно залишить Європейський Союз. Протягом 46 років Великобританія була пов’язана з двадцяти сімома іншими країнами економічно, політично і міжлюдськими відносинами.

Відвідуючи різні регіони країн, пише Associated Press, зустрічаючись з фермерами, підприємцями та іммігрантами, прем’єр-міністр Тереза Мей закликала їх до об’єднання:

«Це в наших інтересах об’єднатися і скористатися можливостями щодо майбутнього», сказала вона.

Однак експерти підкреслюють, що залишається дуже мало часу для полагодження багатьох тисяч питань. Представник Європарламенту з питань Брекзиту подав лише декілька з них. Це авіація, право на риболовлю, досліди і обмін науковцями, співробітництво у ядергній галузі та зберігання ядерних матеріалів.

Європейський Союз багато разів попереджав – вихід з об’єднання багато коштуватиме країні. Лідер ЄС повторювали, що Британія не може мати користей з партнерства, не будичи членом. Виникають також такі «внутрішні» проблеми, як, наприклад, відносини між британською Північною Ірландією та Ірландією, яка є членом ЄС.

У результаті майже однорічних переговорів досягнуто згоди, що перехідний період триватиме до кінця 2020 року. Протягом того часу Великобританія буде платити ще членські внески до ЄС, але вже втратить голос у процесі роблення рішень.

Як читаємо на сторінці Associated Press, в умовах непевності занепокоєння висловлюють ділові кола. З часу референдуму у Британії різко збільшилась інфляція, зростання економіки, одне з найвищих у минулому, тепер опинилося нижче середнього рівня, а британці й далі поділені в думках про майбутнє. Прихильники залишення твердять, що країна повинна мати право залишитися в ЄС, якщо Брекзит завдасть шкоди економіці й взагалі країні.

У той час, як Бракзит вніс поділ у британське суспільство, він довів до більшої консолідації решту країн Євросоюзу, заявив представник Європейського парламенту: «Вони кажуть, ми не такі дурні, щоб залишати ЄС, щоб знищити ЄС». Отже Брекзит був закликом, щоб прокинутись. І люди знову починають дивитися в майбутнє з оптимізмом.

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