Україна розчарована неготовністю Лондона визнати Голодомор геноцидом

Українське посольство у Лондоні висловило жаль через відмову уряду Великої Британії визнати Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом.

Голодомор відбувся до схвалення Конвенції ООН щодо геноциду 1948 року, яка визначила геноцид як концепцію міжнародного права...

При цьому українське дипломатичне представництво схвалює позицію британського уряду стосовно того, що не визнання Голодомору геноцидом жодним чином не применшує тяжкості злочину і відповідальності тогочасного радянського керівництва за смерть мільйонів українців.

Приводом для заяви української сторони стала офіційна відповідь британського уряду на нові заклики визнати геноцид українців, які пролунали під час спеціального парламентського слухання 7 листопада у Вестмінстері.

Група парламентарів фактично одностайно підтримала заклик ініціатора слухань, депутата від урядової Консервативної партії Полін Латам, про визнання Голодомору геноцидом.

Але у відповіді британського Міністерства закордонних справ сказано, що уряд вирішив не змінювати свою позицію, згідно з якою термін "геноцид" у Лондоні офіційно використовують лише до злочинів у Сребрениці, Руанді, а також стосовно Голокосту.

“Голодомор відбувся до схвалення Конвенції ООН щодо геноциду 1948 року, що визначила геноцид як концепцію міжнародного права, а міжнародне право не можна застосовувати ретроспективно”, - сказано в урядовому роз’ясненні.

Британські урядовці підкреслюють, що Голокост, хоч і відбувся до 1948 року, має винятковий статус, бо був підставою для юридичного визначення геноциду конвенцією.

На парламентських слуханнях 7 листопада у Лондоні представник британського Міністерства закордонних справ Алістер Бурт сказав, що уряд використовував би щодо Голодомору термін "геноцид", якби таке визначення застосував будь-який британський суд.

Проте урядовці також кажуть, що наразі не бачать можливостей, чи підстав ініціювання подібного судового процесу щодо подій в Україні у 30-х роках.

Українська сторона вважає, що Лондон у випадку Голодомору міг би піти на політичний крок, визнавши той злочин геноцидом, або Британія могла б ініціювати судове дізнання у справі Голодомору, щоб кваліфікувати його як геноцид щодо українців.

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко, яка була присутня на парламентських слуханнях у Лондоні 7 листопада, сказала про домовленість з британськими депутатами “продовжувати співпрацю у питанні привернення суспільної уваги до цієї трагедії, а також звернутися до уряду із закликом включити питання Голодомору до шкільної програми”.

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