Британія готує нові санкції щодо Росії та намагається мобілізувати Євросоюз

Нові заперечення Росії про причетність до застосування в англійському містечку Солсбері нервово-паралітичної отрути проти колишнього російського полковника військової розвідки у Лондоні розглядають як зухвале ухиляння від відповідальності.

Переобраний на четвертий президентський термін Володимир Путін, вперше розширено коментуючи інцидент, заявив у неділю, що Москва не вдавалася б до таких дій перед своїми виборами і стверджував, що Росія знищила усю свою хімічну зброю.

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон напередодні від'їзду для консультацій до Брюсселя заявив, що його уряд має свідчення про створення і накопичення Росією запасів нервово-паралітичної отрути, яку називають “Новичок”.

“Ми власне маємо дані, що упродовж останніх 10 років Росія не лише досліджувала нервово-паралітичні речовини для убивств, але й створювала та накопичувала “Новичок”, - сказав міністр в інтерв’ю британському телебаченню.

Міністри закордонних справ ЄС після зустрічі у Брюсселі в понеділок оприлюднили спільну заяву з осудом Росії та висловили солідарність з Британією, але згадок про можливі нові спільні санкції там нема.

Джонсон назвав “сатиричними” твердження російського посла в ЄС Чіжова, що Британія сама могла отруїти Сергія Скрипаля та його доньку власною хімічною зброєю.

Міністр також говорив про недоречність вимог Росії, щоб її допустили до розслідування.

Натомість у понеділок у Британії починають працювати фахівці Міжнародної організації із заборони хімічної зброї, які досліджуватимуть зразки отрути, що вразила 66-річного Сергія Скрипаля та 33-річну Юлію Скрипаль 4 березня.

Від отрути потерпів також службовець місцевої поліції Нік Бейлі, і ще понад 30 осіб зверталися до лікарів у зв’язку з інцидентом.

Цього тижня британський уряд буде розглядати нові кроки щодо Росії і зокрема санкції з використанням закону, подібного до “акту Магнітського” у США, що дозволятиме замороження активів окремих осіб, причетних до порушень прав людини.

Раніше прем’єр-міністр Тереза Мей повідомила про плани візових обмежень для росіян та інші неназвані кроки на додаток до вислання дипломатів та інших санкцій.

Москва вже оголосила про те, що у відповідь висилає 23 британських дипломатів, а також припиняє роботу британського консульства у Петербурзі та діяльність культурної організації “Британська рада”.

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