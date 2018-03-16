Загарбання Криму та війна в Україні посилюють підозри Заходу щодо зловмисництва Росії

Провідні західні союзники об’єдналися у жорсткому осуді Росії за її реакцію і ймовірну роль у застосуванні нервово-паралітичної отрути на території Великої Британії навіть попри те, що стовідсоткових доказів прямої причетності Кремля ще не знайдено.

Проти президента Путіна діє те, що Москва за останнє десятиріччя дискредитувала довіру до себе низкою кроків зокрема стосовно сусідніх держав, які супроводжувалися запереченнями, подачею набору суперечливих пояснень, насмішками, а в деяких випадках зухвалими визнаннями.

Якщо хтось у Європі думає, що це далеко, то глибоко помиляється. Сирія виявилася дуже близько до Росії. Англія у ці дні виявилася дуже навіть близько до Росії

“Наша стурбованість також посилена на тлі прикладів попередньої безвідповідальної поведінки Росії”, - наголошено у небувалій з часу "холодної війни" спільній заяві від імені керівників США, Великої Британії, Франції та Німеччини 15 березня.

Раніше прем’єр-міністр Тереза Мей, виступаючи у парламенті, сказала більше про те, що мають на увазі західні лідери, наголосивши на наборі “чітко встановлених” фактів “агресії Російської держави”.

“Нелегальна анексія Криму Росією була першим з часів Другої світової війни випадком, коли у Європі одна суверенна країна силою забрала територію в іншої. Росія розпалила конфлікт на Донбасі, неодноразово порушувала повітряний простір кількох європейських держав і проводила тривалу кампанію кібершпіонажу та підривної діяльності”, - нагадала своїм депутатам пані Мей.

Колишній полковник російської військової розвідки Сергій Скрипаль та його донька залишаються у критичному стані у лікарні містечка Солсбері, де вони зазнали впливу отрути 4 березня.

Відповіді Москви, в яких заперечення сплелися із напівприхованими погрозами та напіввідвертим насміханням роздратували Лондон настільки, що міністр оборони Ґавін Вільямсон у четвер порадив Росії “піти геть і замовкнути”.

В день оголошення 15 березня британських санкцій проти Росії у Лондоні перебували кримсько-татарські активісти, які наголошували співрозмовникам на тому, як жорстко російська влада в Криму придушує мирний спротив окупації.

Не лише арешти, побиття і зникнення людей, але й регулярні обшуки “насправді є актами залякування, насаджування страху, щоб уникнути будь-якого навіть найменшого спротиву”, - сказав заступник голови Меджлісу Ахтем Чигойз у Королівському інституті з міжнародних справ (Chatham House), вказавши на тисячні жертви російської агресії в Україні.

“Якщо хтось у Європі думає, що це далеко, то глибоко помиляється. Сирія виявилася дуже близько до Росії, Англія у ці дні виявилася дуже навіть близько до Росії. Цих бандитів ніщо не зупинить. Жодні переговори. Вони не керуються нормами людськості і гуманності”, - застеріг Ахтем Чигойз і нагадав аудиторії, що саме в Лондоні корумповані російські посадовці та олігархи тримають свої гроші та саме в Англію відправляють навчатися своїх дітей.

В напруженій атмосфері у Лондоні лідер опозиційної Лейбористської партії Британії вимушений виправдовуватися за те, що висловив застереження про можливий поспіх з однозначним осудом ролі Москви в отруєннях в англійському містечку Солсбері.

Джеремі Корбин заявив, що підтримує вислання з Британії 23 російських дипломатів, але припустив, що ефективнішим був би фінансовий тиск на російських олігархів.

“Лейбористи, звичайно ж, не підтримують режим Путіна, його консервативний авторитаризм, порушення прав людини, чи політичну й економічну корупцію… Але це не означає, що ми повинні скотитися до “нової холодної війни”, до збільшення витрат на зброю, конфліктів через посередників в різних країнах, чи макартистського нетерпіння до інакодумства”, - написав лідер лейбористів у статті в Guardian.

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