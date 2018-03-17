Британських дипломатів висилають з Росії, а російських втікачів у Британії попереджають про небезпеку

В обміні дипломатичними санкціями між Британією та Росією через спробу вбивства росіянина Сергія Скрипаля в місті Солсбері, Москва оголосила про вислання 23 британських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Лондона три дні тому.

Росія також закриває британське консульство у Петербурзі та забороняє діяльність на своїй території організації “Британська рада”, що опікується культурним обміном.

Москва далі відкидає причетність до застосування нервово-паралітичної отрути в містечку Солсбері, в результаті якого від 4 березня у стані коми залишається колишній полковник російської військової розвідки 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна донька, і проходить лікування сержант британської поліції.

Тим часом поліція в Лондоні оголосила, що вважає убивством смерть російського втікача Миколая Глушкова, якого виявили у його помешканні 12 березня зі слідами на шиї.

Глушков, колишній близький бізнес-партнер покійного олігарха Бориса Березовського, отримав політичний притулок в Британії 2010 року.

Поліція заявляє, що наразі не пов’язує смерть Глушкова і спробою убивства Скрипаля.

Але водночас повідомлено, що проводитимуться консультації з іншими втікачами з Росії у Британії про можливі заходи для їхньої безпеки.

Глушков колись був заступником директора державної російської авіакомпанії “Аерофлот”.

1999 року він був ув’язнений на 5 років за звинуваченнями у відмиванні грошей та шахрайстві.

Але російські суди вели інші справи проти нього з вимогами повернути понад 100 доларів компанії “Аерофлот”.

Бориса Березовського знайшли повішеним у його будинку в Англії 2013 року і слідство не змогло дійти остаточного висновку щодо обставин смерті.

Глушков, згідно з повідомленнями, був впевнений, що Березовського та інших росіян, які раптово померли в Британії, убили.

Після інциденту у Солсбері британські політики закликали поліцію заново розслідувати підозрілі випадки смертей в країні приблизно 14-ти осіб, пов’язаних з Росією.

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