Британським лейбористам знову закидають “проросійськість”

Представники Лейбористської партії у Великій Британії змушені знову захищатися від звинувачень, що її лідер перебуває на позиціях, вигідних інтересам путінської Росії.

Британським політикам у лівій частині політичного спектру закидають, що під впливом ідеологічної інерції вони критичніше розглядають зовнішню політику США та власного уряду, але не помічають агресивного новітнього імперіалізму Росії, бо надто довго вважали комуністичну Москву символом анти-колоніалізму й соціалізму.

Газета Sunday Times опублікувала результати спільного разом з Університетом Свонзі досліження, яке виявило, що близько 6 500 “російських” автоматизованих джерел у мережі Twitter під час виборчої кампанії 2017 р. поширювали дописи на підтримку лідера лейбористів Джеремі Корбина.

У дослідженні стверджується, що 80% тих віртуальних осіб з’явилися в Twitter у лічені тижні перед днем голосування, і окрім вихваляння лідера лейбористів зосереджувалися на критиці прем’єр-міністра Терези Мей.

Британський уряд раніше офіційно звинуватив Росію у спробах втручання у вибори в різних країнах світу та у поширенні фальшивих новин, але Лондон заперечував, що в Британії ті намагання досягали успіху.

Опоненти й критики британських лівих стверджують, що Москва зацікавлена у підтримці Лейбористської партії і тих політичних сил в інших країнах, які менше засуджують внутрішню та зовнішню політику президента Путіна.

Джеремі Корбин та його соратники заперечують звинувачення у проросійськості і закидають опонентам - консерваторам, що їхня партія отримувала пожертви від російських олігархів.

Отруєння колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері минулого місяця стало темою, яка на думку деяких коментаторів виявила упередженість Корбина та деяких його соратників у питаннях Росії.

Лідер лейбористів однозначно засудив напад у Солсбері, але на відміну від уряду уникав прямого вказування на відповідальність Москви.

Стриманість Джеремі Корбина у критиці Росії засуджують навіть провідні постаті усередині його партії, і група депутатів - лейбористів у парламенті вважала за потрібне у березні ініціювати окрему заяву з осудом Росії та з підтримкою дій уряду у зв’язку з Солсбері.

Корбину закидають, що ще до того, як стати лідером парламентської партії, він був регулярним гостем англомовного російського телеканалу RT (Раша Тудей).

Окремої критики зазнає один з найближчих соратників Корбина - речник лідера лейбористів Шеймас Мілн. Колишній журналіст газети Guardian відомий симпатіями до Москви.

Мілн у низці оглядових статей знаходив пояснення російській агресії щодо України і зокрема окупації Криму, виправдовуючи дії Москви вступом колишніх комуністичних країн східної Європи та держав Балтії в НАТО.

У попередні роки Шеймас Мілн регулярно їздив до Росії для участі у спонсорованих російським урядом конференціях.

У жовтні 2014 після окупації Криму і за рік до того, як він став функціонером Лейбористської партії, Мілн брав участь у конференції в Сочі де його фотографували з президентом Путіним.

Згодом Шеймас Мілн скаржився у своїх статтях, що Путіна на Заході зображають “карикатурним лиходієм”.

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