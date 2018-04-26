Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Президент Трамп збирається до Лондона через понад рік після запрошення

Американські та британські джерела повідомляють, що президент США Дональд Трамп має відвідати Велику Британію 13 липня.

Лондон завжди наголошує на "особливих відносинах" двох країн, і прем’єр-міністр Тереза Мей була першою з іноземних керівників, хто відвідав Дональда Трампа після інавгурації.

Вона також оголосила про запрошення від імені королеви, щоб американський президент приїхав до Лондона з державним візитом.

Але дата візиту довгий час була невизначеною в той час, як деякі політичні кроки президента викликали осуд з боку провідних британських політиків.

Деякі висловлювання Дональда Трампа у "Twitter" з коментарями терористичних нападів у Лондоні та з критикою дій британської влади викликали відверті заперечення.

Мер Лондона Садік Хан, мусульманин, раніше обмінювався гострими зауваженнями з Трампом щодо ісламу.

Садік Хан застеріг, що Трампа у Лондоні очікуватимуть гучні демонстрації протесту.

Лідери опозиційної Лейбористоської партії та деякі інші провідні політичні діячі називали запрошення Терези Мей поспішним і закликали понизити статус візиту Трампа з державного до офіційного.

Дивіться також: Марк Ґалеотті про російську організовану злочинність

Марк Ґалеотті про про російську організовану злочинність. Відео
Embed
Марк Ґалеотті про про російську організовану злочинність. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:15 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG