Президент Трамп збирається до Лондона через понад рік після запрошення

Американські та британські джерела повідомляють, що президент США Дональд Трамп має відвідати Велику Британію 13 липня.

Лондон завжди наголошує на "особливих відносинах" двох країн, і прем’єр-міністр Тереза Мей була першою з іноземних керівників, хто відвідав Дональда Трампа після інавгурації.

Вона також оголосила про запрошення від імені королеви, щоб американський президент приїхав до Лондона з державним візитом.

Але дата візиту довгий час була невизначеною в той час, як деякі політичні кроки президента викликали осуд з боку провідних британських політиків.

Деякі висловлювання Дональда Трампа у "Twitter" з коментарями терористичних нападів у Лондоні та з критикою дій британської влади викликали відверті заперечення.

Мер Лондона Садік Хан, мусульманин, раніше обмінювався гострими зауваженнями з Трампом щодо ісламу.

Садік Хан застеріг, що Трампа у Лондоні очікуватимуть гучні демонстрації протесту.

Лідери опозиційної Лейбористоської партії та деякі інші провідні політичні діячі називали запрошення Терези Мей поспішним і закликали понизити статус візиту Трампа з державного до офіційного.

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