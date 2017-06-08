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Британські вибори не скасують курсу на “Брекзит” і не змінять політики щодо Росії

Прем’єр-міністр і лідер урядової Консервативної партії Тереза Мей закликає виборців довірити їй втілення "Брекзиту"

Урядова Консервативна партія Великої Британії сподівається переконливої перемоги на виборах у четвер, але навіть якби вона програла головним опонентам - лейбористам, курс на вихід країни з Євросоюзу та ключові напрямки зовнішньої політики країни не зміняться.

На відміну від нещодавніх президентських виборів у Франції та кампанії минулого року у США, питання взаємин Заходу з Росією не було темою виборчих дискусій у Британії, і жодна з провідних політичних сил не пропонувала перегляду режиму санкцій, накладених на Москву за її агресію проти України.

Відносини Лондона з Москвою почали різко погіршуватися ще 2006 року внаслідок убивства радіоактивною отрутою у британській столиці Олександра Литвиненка.

Росія відмовилася видати Британії підозрюваних у справі російських громадян, чим посилила підозри про можливу причетність Кремля до злочину.

Зараз консерватори мають 330 місць у Палаті громад (мінімальна більшість 326), і прем’єр-міністр Тереза Мей запропонувала дострокові вибори, сподіваючись на збільшення фракції у парламенті.

Британські лейбористи повернулися до традиційних "лівих" принципів: збільшення державних видатків та оподаткування багатіїв
Британські лейбористи повернулися до традиційних "лівих" принципів: збільшення державних видатків та оподаткування багатіїв

Опозиційна Лейбористська партія має 229 мандатів. Її лідер Джеремі Корбин обнадіяний несподіваним зростанням симпатій виборців, яке зареєстрували останні опитування, але шанси на перемогу лейбористів невеликі.

Навіть у разі несподіванки й приходу до влади лейбористів, не зміниться головне політичне рішення теперішнього покоління країни про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

Обидві найбільші парламенські партії зобов’язалися втілювати результати минулорічного референдуму, а відмінність між ними полягає лише в тому, що консерватори готові на так званий “жорсткий Brexit” і повний розрив взаємин з Євросоюзом, а лейбористи обіцяють працювати над збереженням місця країни у спільному європейському ринку та у митному союзі ЄС.

Лише партія Ліберальних демократів, яка зараз має 9 місць у парламенті, та “Зелені” - з одним депутатським мандатом, пропонують додатковий референдум щодо умов “Брекзиту” і кажуть, що хотіли б у такому бюлетені бачити варіант збереження членства Британії у Європейському Союзі.

Brexit гостро критикує також Шотландська національна партія, фракція якої нараховує 54 депутати у Вестмінстері. Але ШНП зосереджена на своїй окремій меті - досягненні незалежності Шотландії, а на цьому етапі - участі шотландського самоврядного органу у переговорах Лондона з ЄС та на можливості збереження доступу Шотландії до спільного європейського ринку.

Виборча кампанія була затьмарена трьома терористичними нападами за три останні місяці, але провідні партії фактично не розходяться в оцінках тероризму, і певні розбіжності виявляються лише у деяких аспектах пропонованих способів боротьби з джерелами екстремістської ідеології.

Brexit призвів до того, що урядова Консервативна партія, як виглядає, змістилася у правішу частину політичного спектра, частково перебравши ініціативу у Партії незалежності Сполученого Королівства.

Тим часом опозиційні лейбористи змістилися лівіше, що виявилося у більш “соціалістичному” маніфесті Джеремі Корбина з обіцянками виділяти кошти на бюджетні сфери, заново націоналізувати приватизовані раніше елекропостачальні й залізничні компанії, пошту тощо.

Лейбористська партія також приваблює чимало молодих виборців намірами скасувати плату за навчання у вишах.

Проте успіх лейбористів залежатиме, чи вийдуть їхні прихильники голосувати.

Тереза Мей переконувала виборців твердженнями про свою досвідченість, надійність і передбачуваність у захисті інтересів країни.

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Час-Time: Чи вплинуть теракти на вибори у Великій Британії?
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