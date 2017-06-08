Британські вибори не скасують курсу на “Брекзит” і не змінять політики щодо Росії

Урядова Консервативна партія Великої Британії сподівається переконливої перемоги на виборах у четвер, але навіть якби вона програла головним опонентам - лейбористам, курс на вихід країни з Євросоюзу та ключові напрямки зовнішньої політики країни не зміняться.

На відміну від нещодавніх президентських виборів у Франції та кампанії минулого року у США, питання взаємин Заходу з Росією не було темою виборчих дискусій у Британії, і жодна з провідних політичних сил не пропонувала перегляду режиму санкцій, накладених на Москву за її агресію проти України.

Відносини Лондона з Москвою почали різко погіршуватися ще 2006 року внаслідок убивства радіоактивною отрутою у британській столиці Олександра Литвиненка.

Росія відмовилася видати Британії підозрюваних у справі російських громадян, чим посилила підозри про можливу причетність Кремля до злочину.

Зараз консерватори мають 330 місць у Палаті громад (мінімальна більшість 326), і прем’єр-міністр Тереза Мей запропонувала дострокові вибори, сподіваючись на збільшення фракції у парламенті.

Опозиційна Лейбористська партія має 229 мандатів. Її лідер Джеремі Корбин обнадіяний несподіваним зростанням симпатій виборців, яке зареєстрували останні опитування, але шанси на перемогу лейбористів невеликі.

Навіть у разі несподіванки й приходу до влади лейбористів, не зміниться головне політичне рішення теперішнього покоління країни про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

Обидві найбільші парламенські партії зобов’язалися втілювати результати минулорічного референдуму, а відмінність між ними полягає лише в тому, що консерватори готові на так званий “жорсткий Brexit” і повний розрив взаємин з Євросоюзом, а лейбористи обіцяють працювати над збереженням місця країни у спільному європейському ринку та у митному союзі ЄС.

Лише партія Ліберальних демократів, яка зараз має 9 місць у парламенті, та “Зелені” - з одним депутатським мандатом, пропонують додатковий референдум щодо умов “Брекзиту” і кажуть, що хотіли б у такому бюлетені бачити варіант збереження членства Британії у Європейському Союзі.

Brexit гостро критикує також Шотландська національна партія, фракція якої нараховує 54 депутати у Вестмінстері. Але ШНП зосереджена на своїй окремій меті - досягненні незалежності Шотландії, а на цьому етапі - участі шотландського самоврядного органу у переговорах Лондона з ЄС та на можливості збереження доступу Шотландії до спільного європейського ринку.

Виборча кампанія була затьмарена трьома терористичними нападами за три останні місяці, але провідні партії фактично не розходяться в оцінках тероризму, і певні розбіжності виявляються лише у деяких аспектах пропонованих способів боротьби з джерелами екстремістської ідеології.

Brexit призвів до того, що урядова Консервативна партія, як виглядає, змістилася у правішу частину політичного спектра, частково перебравши ініціативу у Партії незалежності Сполученого Королівства.

Тим часом опозиційні лейбористи змістилися лівіше, що виявилося у більш “соціалістичному” маніфесті Джеремі Корбина з обіцянками виділяти кошти на бюджетні сфери, заново націоналізувати приватизовані раніше елекропостачальні й залізничні компанії, пошту тощо.

Лейбористська партія також приваблює чимало молодих виборців намірами скасувати плату за навчання у вишах.

Проте успіх лейбористів залежатиме, чи вийдуть їхні прихильники голосувати.

Тереза Мей переконувала виборців твердженнями про свою досвідченість, надійність і передбачуваність у захисті інтересів країни.

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