Британія ескортувала російське судно біля своїх вод

Британія ескортувала російське судно, яке йшло близько до територіальних вод Великобританії на Різдво,.

Про це повідомило міністерство оборони Великобританії, зазначивши, що Росія підвищила активність на морі біля Великобританії на свята.

Британський фрегат "Св. Албанс" 23 грудня відчалив, щоб супроводити новий бойовий корабель Росії "Адмірал Горшков", який пересувався в Північному морі.

Британське судно проводило моніторинг російського корабля на Різдво і повертається до Портсмута 26 грудня.

“Британію не залякати, коли йдеться про захист нашої країни, нашого народу та наших національних інтересів", - заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон коментуючи інцидент.

Ми "не вагаючись захищатимемо наші води і не потерпимо агресії в будь-якій формі", - наголошується в заяві міністра.

Відносини між Британією та Росією є напруженими. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявляв про "величезну кількість доказів", втручання Москви до виборів за кордоном. Міністр закордонних справ Росії Лавров відкидає ці звинувачення.

Міністерство оборони Британії заявило, що ще одне судно королівського флоту "Тайн" було викликано, щоб ескортувати російське судно, яке збирало розвідувальні дані в Північному морі та на Ла-Манші в переддень Різдва.

Було також спрямовано гелікоптер, щоб слідкувати за діяльністю ще двох російських суден.

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