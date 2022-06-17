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Великобританія запропонувала Україні масштабні військові тренування ЗСУ - Борис Джонсон у Києві
Велика Британія продовжить посилювати санкції проти РФ, надавати економічну та воєнну допомогу Україні, а також працюватиме над розблокуванням українського зерна в чорномоських портах. Такими були основні заяви прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у Києві.
Британський посадовець провів перемовини із президентом України Володимиром Зеленським в п'ятницю, 17 червня.
"Ми авжеж, продовжимо, як і раніше, надавати військову техніку, яка вам потрібна. Щоб український народ, українські збройні сили, змогли зробити те, чого прагнуть усі українці, а саме - вигнати агресора з України. І тоді це буде час для розмов про майбутнє. І саме в цьому контексті вільної України ми та інші країни будемо обговорювати зобов’язання та гарантії безпеки, які так часто згадують", - зявив Джонсон, перебуваючи в Києві.
У Твітер-сторінці глави британського уряду Борис Джонсон повідомив, що запропонував Україні організувати масштабні військові тренування ЗМІ.
"Велика Британія запропонувала розпочати масштабну тренувальну операцію для Збройних Сил України, яка дасть потенціал підготувати тисячі солдатів", - мовиться в його повідомленні.
За словами глави британського уряду, відбудова України є не лише приорітетом Києва, але й інтересом світової економіки.
"Ми разом з вами та нашими партнерами будемо працювати над відбудовою вашої чудової країни, на благо українців, і, як я вважаю, на благо усієї світової економіки", - наголосив Джонсон.
Він додав, що українська столиця відчутно ожила з часів його попереднього візиту: "Мені приємно бачити відвідувачів, так би мовити, із інших європейських країн, які зараз приїжджають до Києва. Але ми маємо визнати, що всього у кількох годинах від нас триває варварський напад на абсолютно невинних людей".
Також Борис Джонсон зауважив, що розуміє небажання українського народу іти на будь-які компроміси із Кремлем.
"За цих обставин, Володимире, я цілком розумію, чому ви і ваші люди не можете піти на компроміс із Путіним. Після 114-ти днів атаки на Україну вони досі не досягли поставлених цілей, хоча стверджували, що зроблять це за один тиждень. Ми будемо працювати разом, щоб звільнити зерно, яке, як ви правильно висловились, знаходиться зараз в заручниках у Путіна.”
Своєю чеогою український президент повідомив, що однією із важливих тем перемовин із британським прем'єром стало збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони для України.
"Наші переговори з Борисом Джонсоном сьогодні, як і завжди, були максимально щирими та предметними. Говорили про необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони, економічну допомогу, санкційний тиск на агресора, гарантії безпеки для нашої держави.
Готуємося до відбудови України після нашої перемоги. Сумнівів, що ми її здобудемо, у нас немає", - опублікували на офіційній сторінці президента Зеленького у Facebook.
Напередодні, 16 червня, Україну відвідували президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс.
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На вихідних США відзначають найновіше федеральне свято Juneteenth
У США цими вихідними відзначають найновіше федеральне свято Juneteenth (Джунтінс), яке вшановує день повного закінчення рабства в країні.
Свято, яке останні 150 років відзначалося у низці американських штатів, стало офіційним лише минулого року, коли президент США Джо Байден підписав закон про встановлення 19 червня як державного вихідного по всій країні для відзначення звільнення чорношкірого населення від рабства.
Свято бере початок у м.Галвестон, що в Техасі, 19 червня 1866 року.
За рік до цієї дати - 19 червня 1865 року - чорношкірим людям у Галвестоні повідомили про те, що вони вільні.
Хоча офіційно рабовласництво у США президент Лінкольн скасував ще 1863 року, низка штатів на півдні країни об'єднались у Конфедерацію і продовжували чинити опір Прокламації про визволення рабів.
Це спровокувало Громадянську війну у США. Після перемоги армії Півночі 1985 року Техас став одним із останніх штатів, який остаточно скасував рабство.
Назва Juneteenth створена від англомовних слів June - червень і nineteenth - дев'ятнадцять. Цей день ще називають "Днем Чорної Незалежності", "Днем звільнення". Його офіційна назва: Національний день незалежності "Джунтінс".
З 1866 року афроамериканці у Техасі святкували цей день, збираючись при місцевих церквах. Поступово свято поширювалось серед південних штатів, і стало комерціалізованим по всій країні у 1920-х - 1930-х роках. Часто цей день супроводжувався великими фестивалями їжі.
Нині цей день є вихідним для державних службовців. По всій країні родини збираються разом, відвідують церкви, беруть участь в святкових парадах, фестивалях. Також організовуються відвідання техаського міста Галвестон.
У м. Галвестон цього року запланований святковий банкет, фестиваль поезії, парад і пікнік.
У низці великих американських міст - Атланта, Балтимор, Нью-Йорк, Лос-Анджелес - пройдуть масові паради та музичні фестивалі.
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