Великобританія запропонувала Україні масштабні військові тренування ЗСУ - Борис Джонсон у Києві

Велика Британія продовжить посилювати санкції проти РФ, надавати економічну та воєнну допомогу Україні, а також працюватиме над розблокуванням українського зерна в чорномоських портах. Такими були основні заяви прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у Києві.

Британський посадовець провів перемовини із президентом України Володимиром Зеленським в п'ятницю, 17 червня.

"Ми авжеж, продовжимо, як і раніше, надавати військову техніку, яка вам потрібна. Щоб український народ, українські збройні сили, змогли зробити те, чого прагнуть усі українці, а саме - вигнати агресора з України. І тоді це буде час для розмов про майбутнє. І саме в цьому контексті вільної України ми та інші країни будемо обговорювати зобов’язання та гарантії безпеки, які так часто згадують", - зявив Джонсон, перебуваючи в Києві.

У Твітер-сторінці глави британського уряду Борис Джонсон повідомив, що запропонував Україні організувати масштабні військові тренування ЗМІ.

"Велика Британія запропонувала розпочати масштабну тренувальну операцію для Збройних Сил України, яка дасть потенціал підготувати тисячі солдатів", - мовиться в його повідомленні.

За словами глави британського уряду, відбудова України є не лише приорітетом Києва, але й інтересом світової економіки.

"Ми разом з вами та нашими партнерами будемо працювати над відбудовою вашої чудової країни, на благо українців, і, як я вважаю, на благо усієї світової економіки", - наголосив Джонсон.

Він додав, що українська столиця відчутно ожила з часів його попереднього візиту: "Мені приємно бачити відвідувачів, так би мовити, із інших європейських країн, які зараз приїжджають до Києва. Але ми маємо визнати, що всього у кількох годинах від нас триває варварський напад на абсолютно невинних людей".

Також Борис Джонсон зауважив, що розуміє небажання українського народу іти на будь-які компроміси із Кремлем.

"За цих обставин, Володимире, я цілком розумію, чому ви і ваші люди не можете піти на компроміс із Путіним. Після 114-ти днів атаки на Україну вони досі не досягли поставлених цілей, хоча стверджували, що зроблять це за один тиждень. Ми будемо працювати разом, щоб звільнити зерно, яке, як ви правильно висловились, знаходиться зараз в заручниках у Путіна.”

Своєю чеогою український президент повідомив, що однією із важливих тем перемовин із британським прем'єром стало збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони для України.

"Наші переговори з Борисом Джонсоном сьогодні, як і завжди, були максимально щирими та предметними. Говорили про необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони, економічну допомогу, санкційний тиск на агресора, гарантії безпеки для нашої держави.



Готуємося до відбудови України після нашої перемоги. Сумнівів, що ми її здобудемо, у нас немає", - опублікували на офіційній сторінці президента Зеленького у Facebook.

Напередодні, 16 червня, Україну відвідували президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс.