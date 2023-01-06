Росія офіційно включила формування «ЛНР» та «ДНР» до складу своїх військ – британська розвідка

Британська військова розвідка повідомляє, що Росія офіційно включила бойовиків так званої «ЛНР» та «ДНР» до складу своїх військ наприкінці грудня минулого року.

«Ополченці Луганської народної республіки (ЛНР) і Донецької народної республіки (ДНР) були офіційно інтегровані до збройних сил Росії 31 грудня 2022 року», – повідомило Міністерство оборони Великої Британії в п’ятницю в своєму звіті про російське вторгнення в Україну, опублікованому в Twitter.

У повідомленні мовиться, що президент Росії Володимир Путін офіційно вручив цим формуванням бойові знамена під час візиту в Ростов-на- Дону.

Росія отримала контроль над Луганською і Донецькою областями внаслідок нападу на Україну в 2014 році. Попри те, що вони є міжнародно визнані частиною України, Росія стверджує, що ЛНР і ДНР є невід’ємними частинами Російської Федерації після фіктивних референдумів про приєднання у вересні 2022 року.

Як зазначає британська розвідка, Росія «з 2014 року непомітно контролює обидва формування, створивши 1-й армійський корпус ДНР і 2-й армійський корпус ЛНР і підтримуючи їх російськими військовими офіцерами».

Британські аналітики кажуть, що «статус та ідентичність «ДНР» і «ЛНР», ймовірно, залишаються причиною розбрату в російській системі». Вони додають, що ще до вторгнення в лютому 2022 року ці території забирали значну частину російських фінансів.

«Тепер, коли Кремль відкрито зобов’язався підтримувати їх, вони, ймовірно, стануть великими політичними, дипломатичними та фінансовими витратами для Росії, які триватимуть довго після поточної фази конфлікту», – мовиться у серії твітів британської розвідки.

Як раніше повідомляла британська розвідка, Україна звільнила 54% території, яку Росія захопила з 24 лютого 2022 року.

Росія контролює 18% міжнародно визнаної території України, включаючи Донбас та Крим.

Через український контронаступ восени, Росія втратила контроль над частинами Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонську області, який вона, ймовірно, прагне повернути. Але російське військо наразі не може створити ефективну ударну силу для того, щоб повернути ці території, вважаєють британські дослідники.