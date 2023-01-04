Україна очікує найближчим часом відправлення американських Bradley - Буданов в інтерв'ю ABC

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує найближчим часом відправлення американських бойових машин піхоти (БМП) Bradley. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

"Ми чекаємо на них, дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів", – сказав він.

Буданов подякував США за надану підтримку: "Я хочу висловити подяку за всю допомогу, яку ми отримали, і попросити продовжувати підтримувати Україну. Я обіцяю, що (наступ – ред.) це не забере багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Ми змінимо цей світ разом".

Буданов сказав, що очікує, що бої будуть "найгарячішими" в березні, додавши, що Україна планує серйозний поштовх навесні. "Це [коли ми побачимо більше] звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації, - сказав він. - Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу". Буданов зауважив, що мета Києва - "повернення до кордонів 1991 року, визнаних за Україною всіма суб’єктами міжнародного права".

Як зазначає ABC, Україна не взяла на себе відповідальність за напад 26 грудня на російську авіабазу "Енгельс", але Буданов зауважив, що "радий це бачити" і додав, що атаки відбуватимуться "все глибше і глибше" всередині Росії. А на запитання про атаки на незаконно анексований Росією Крим у 2014 році Буданов відповів: "Крим – це українська територія, на нашій території ми можемо застосувати будь-яку зброю".

Раніше "Голос Америки" із посиланням на інформацію американських медіа повідомляв, що США обдумують можливість надання Україні бойових машин Bradley Fighting Vehicles, здатних знищити будь-яку іншу техніку на полі бою, включаючи танки - для посилення наземних бойових дій. Цей бойовий транспортний засіб є швидким і маневреним та вважається значно ефективнішим і швидшим, ніж M113, які були надані Україні Сполученими Штатами раніше, а їх потужніша підвіска збільшує швидкість на бездоріжжі.