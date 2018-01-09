Брюссель починає планувати амбітний бюджет ЄС без британських грошей

Керівники Європейського Союзу шукають способів закрити “бюджетну дірку” після того, як Велика Британія у березні 2019 року офіційно вийде зі складу організації та припинить платити членські внески 2020р.

Але президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер оприлюднив у понеділок амбітні пропозиції збільшення бюджету організації на приблизно 10%, щоб витрачати більше на оборону, безпеку та контролювання імміграції, повідомляє Reuters з Брюсселя.

Саме Лондон довго робив найбільші після Берліна, Парижа та Рима внески до бюджету ЄС.

​Комісар ЄС з питань бюджету Ґюнтер Оттінґер визнав, що вихід Британії означатиме припинення надходжень близько €12-13 ($12-16) мільярдів річно.

Проте керівники ЄС, які готуються до переговорів 27 членів організації про наступний бюджет на 2020-2026 р., закликають не просто знайти заміну британському внеску, а збільшити бюджет організації, який зараз становить близько €140 млрд.

Юнкер наголосив, що громадяни країн ЄС отримують вигоди за кошти, що кожному європейському платнику податків становлять менше у середньому, ніж щоденна ціна горнятка кави.

Бюджетні переговори значною мірою будуть торгами між низкою багатших країн західної частини ЄС, які вносять до бюджету більше ніж отримують, із біднішими колишніми комуністичними країнами сходу Європи, які більше отримують у вигляді субсидій та фінансової допомоги від Брюсселя.

Один з головних принципів солідарності Євросоюзу полягає у намаганнях зменшити різницю і рівнях добробуту на територіях країн-членів.

У 2014-2015 роках найбільшим реципієнтом з бюджету ЄС була Польща, за якою йшли Угорщина та Греція.

Комісар Оттінґер припускає, що додаткові кошти ЄС може отримати з системи торгівлі викидами вуглекислого газу, а також, запровадивши спеціальний податок на пластикове сміття.

Країни Євросоюзу мають домовитися про новий бюджетний план до травня 2019 року.

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