Цей тиждень в Німеччині вирішить, чи буде там до весни новий уряд, чи нові вибори

Анґела Меркель усе ще сподівається четвертого терміну на посаді глави уряду найпотужнішої країни Європи.

Німеччина вже три місяці намагається сформувати кабінет за результатами виборів, які 24 вересня минулого року не дали потрібної кількості мандатів жодній з провідних партій.

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Канцлер Меркель вже не виглядає такою непереможною, як раніше, і європейські союзники, зокрема французький президент Макрон зі своїми планами реформ в ЄС, вимушені чекати на визначення її долі.

Цього тижня розпочався новий майже тижневий марафон партійних консультацій, який у разі успіху став би лише прелюдією для офіційних коаліційних переговорів і можливого формування уряду у березні або квітні.

У цих консультаціях партія пані Меркель - Християнсько-демократичний союз (ХДС), а також її партнери з Християнсько-соціального союзу(ХСС) намагаються дійти згоди з Соціал-демократичною партією (СДП) Німеччини.

Осінні переговори Меркель про створення коаліції з дрібнішими партіями провалилися.

Крайнім терміном консультацій називають четвер. Якщо партії не домовляться, то Меркель може спробувати сформувати уряд не маючи надійної більшості у парламенті, так званий уряд меншості, або оголосити нові загальні вибори.

Оприлюднені в Німеччині результати опитувань засвідчують, що більшість німецьких виборців віддають перевагу новим виборам.

Європейська преса пише, що партійні активісти ХДС-ХСС, а також СДП без ентузіазму дивляться на перспективи політичної співпраці, бо вважають ідеологічні розбіжності надто великими.

Одним з найболісніших політичних питань у Німеччині залишається питання імміграції та біженців: більш консервативні однопартійці Меркель вважають, що країна вже прийняла надто багато іноземців і має запровадити обмеження, а соціал-демократи кажуть, що країні потрібні додаткові робочі руки.

Сторони також розходяться у виборі стратегічних напрямків розвитку системи соціального забезпечення, охорони здоров’я та податкової системи країни.

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