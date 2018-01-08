Ґрессель закликає ЄС вдатись до точкових арештів рахунків корумпованих членів української влади та тих, хто чинить спротив реформам

Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним класом при владі. Більш того, самозбагачення політиків, які прикриваються статусом "проєвропейськості", лише дискредитує Європейський Cоюз, зменшує його вплив та зриває процес реформ в Україні.

Про це у коментарі, оприлюдненому сайтом аналітичного центру European Council on Foreign Relations, заявив Ґустав Ґрессель, дослідник Європейської програми даного центру, який спеціалізується у питаннях безпеки та оборони.

Ґрессель бачить в Україні ознаки згортання президентом Порошенком "прогресу в царині верховенства права та розподілу державної влади, який вдалося досягнути після Революції Гідності".

На це, на думку автора, вказує ситуація навколо опозиційного українського політика, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, тиск на НАБУ, якість новопризначених до Верховного суду суддів, нападки на борців із корупцією та ін.

Загроза переобранню та збереженню влади Порошенком, може бути єдиною мовою, як він розуміє

"Якщо так триватиме, Україна знову стане квазіавторитарною клептократією, в якій кілька очільників держави використовують силу державного апарату для просування власних інтересів", - пише дослідник ECFR.

Щоб попередити цей сценарій, Ґрессель закликає ЄС вдатись до точкових арештів рахунків корумпованих членів української влади та тих, хто чинить спротив реформам.

"Це надіслало б дуже чіткий сигнал напередодні президентських та парламентських виборів 2019 року - самозвані "проєвропейські" українські еліти не мають підтримки Європи. Більш того, загроза переобранню та збереженню влади Порошенком, може бути єдиною мовою, як він розуміє", - міркує Ґрессель.

Корупція та суверенітет - це різні питання і їх треба розмежовувати

Експерт також відзначає, що наступ Європи на корупцію в Україні не потрібно сприймати, як послаблення її у боротьбі за суверенітет та незалежність проти Росії.

"Корупція та суверенітет - це різні питання, і їх треба розмежовувати", - наголошує Ґрессель.

"Центральною вимогою Революції Гідності була трансформація України на державу, яка поважає закон, ставиться до усіх своїх громадян однаково та з повагою, та не допускає неправомірного збагачення політичної еліти. Порошенко та його уряд зазнали провалу щодо цих вимог. Адміністрація Порошенка все більше перетворює нову Україну на дзеркальну копію старої. Європейські лідери не повинні дозволяти використовувати себе як фіговий листок, яким прикривається такий регрес України", - наголошує Ґрессель.

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