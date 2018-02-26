Бум нафтовидобутку в США примушує Саудівську Аравію шукати нових друзів - NYT

Ринки нафти заполонила сланцева нафта зі США, що дозволило країні імпортувати менше з держав-членів ОПЕК, організації, яку очолює Саудівська Аравія, і почати експортувати на ринки, на яких колись домінувало королівство, пише New York Times.

Зміни в енергетиці – бум видобутку нафти в США, тривалий період низьких цін на нафту та розвиток ринку природного газу трансформували геополітичне рівняння, змушуючи Саудівську Аравію оновити свою стратегію.

Саудівська Аравія має компенсувати втрачені надходження. І США, Китай та Росія намагаються скористатись з можливостей отримати фінансову перевагу, йдеться в статті.

Росія, яка зазнала впливу західних санкцій та низьких цін на нафту, намагається зблизитись з Саудівською Аравією, незважаючи на протистояння в Сирії, де ці країни підтримують сторони-супротивники.

Китай, який переживає різке падіння внутрішнього видобутку, хоче забезпечити стабільні надходження не тільки саудівської нафти, але і побачити зростання інвестицій до нафтохімічного бізнесу та нафтопереробки.

Вашингтон же, прагне втримати стратегічне партнерство з Саудівською Аравією по відношенню до Ірану, наголошує видання.

Три країни намагаються знайти своє місце в новій стратегії Саудівської Аравії з пошуку інвесторів та диверсифікації нафтозалежної економіки.

Ключовим елементом тут є заплановане розміщення акцій компанії “Saudi Aramco”, на суму, що може скласти сотні мільярдів доларів.

Президент Трамп вже публічно закликав провести розміщення акцій в Нью-Йорку. Такий варіант ймовірний, зазначає видання.

«Саудити компенсують втрачені потужності в ОПЕК, і також демонструють геополітичний прагматизм в енергетичній та міжнародній політиці», - заявив Білл Ричардсон, колишній міністр енергетики США та посол в ООН. «Однак, вони не тільки компенсують втрачені сили. Вони додають до своїх сил в світовій політиці», - заявив він.

Saudi Aramco, яка вже видобуває більше нафти, ніж будь-яка інша компанія світу, після випуску акцій, прагне стати світовим центром нафтопереробки. Королівство оцінило вартість компанії у 2 трильйони доларів.

Багато експертів в сфері енергетики сумніваються, що розміщення акцій відбудеться через проблеми з верховенством права в Саудівській Аравії, а також особливі привілеї, які надаються королівській сім’ї. Члени королівської сім’ї можуть не бажати порушити конфіденційність інформації про виручку компанії.

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