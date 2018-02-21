Заступник держсекретаря США Саллівен: для України важливо продовжувати боротися з корупцією

Заступник державного секретаря США Джон Саллівен наголошує, що для України важливо продовжувати боротися з корупцією.

«Дуже критично важливо для України рішуче проводити реформи. Корупція відлякує закордонні інвестиції, зменшує ВВП, не сприяє підприємництву, грабує українців, які працюють, нівелює тих, хто працює за правилами», – сказав заступник державного секретаря США у Києві.

Він наголошує, що боротьба з корупцією – це боротьба за майбутнє України.

«Україна, яка живе за принципами верховенства права, – це єдиний спосіб як Україна може сатити процвітаючою і вільною», – додав Саллівен.

Представник Держдепартаменту США також наголосив на необхідності і створення в Україні Антикорупційного суду, який відповідатиме вимогам Венеційської комісії.

Створення антикорупційних судів в Україні передбачає закон про судоустрій і статус суддів, схвалений у 2016 році. Проте до цього часу в Україні не схвалили спеціальний закон про створення таких судів.



У грудні 2017 року президент вніс до Верховної Ради України законопроект про Вищий антикорупційний суд. Цей документ критикували. Наразі законопроект перебуває на розгляді Верховної Ради.

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