Буш-молодший закликає США бути обережними з Путіним

При цьому екс-президент заявив, що США повинні проявляти наполегливість в роботі з російським лідером





Американським лідерам потрібно проявляти обережність при веденні справ з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив екс-президент США Джордж Буш-молодший.



Колишній американський лідер назвав Путіна «розумним тактиком», який прагне відновити колишній вплив Радянського Союзу.

Він дуже агресивна людина, яка хоче відновити вплив, яким користувався Радянський Союз, незважаючи на те, що такої країни більше немає

«Проблема в тому, що в цілому в більшості питань він застосовує такий підхід: я збираюся перемогти, а США програють, - заявив Буш в інтерв'ю телеканалу Fox Business в середу. - Я не дивуюся. Він дуже агресивна людина, яка хоче відновити вплив, яким користувався Радянський Союз, незважаючи на те, що такої країни більше немає».



Хоча Буш сказав, що, як правило, не критикує своїх наступників, він все ж дав пораду президенту Дональду Трампу на тлі подальшого погіршення американсько-російських відносин.



«Мені завжди здавалося важливим, щоб США були дуже наполегливими маючи справу з Путіним, - сказав Буш. - Не войовничими, а наполегливими. Його не можна недооцінювати», - наголосив екс-президент США Джордж Буш-молодший.

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