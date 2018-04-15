Путін прогнозує глобальний хаос, якщо Захід знову вдарить по Сирії

Президент Росії Володимир Путін попередив у неділю, що подальші атаки Заходу на Сирію, принесуть хаос у міжнародні відносини. Такі заяви він зробив під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою Гассаном Роугані. В офіційній заяві Кремля йдеться, що Путін та Роугані погодились, що атаки Заходу погіршили шанси на досягнення політичного рішення у багатосторонньому, семирічному конфлікті, в результаті якого загинуло якнайменш півмільйона людей.

Тим часом президент Асад зустрівся в Дамаску з російськими парламентарями. «З точки зору президента (Асада-ред.) це був акт агресії і ми розділяємо таку позицію», - процитувало агентство новин ТАСС депутата російської Думи Сергія Железняка. «Москва та Дамаск «ведуть єдину битву» не лише проти тероризму, але і для захисту суверенітету держав», - сказав Асад російським депутатам.

Вашингтон каже, що атаки були відповіддю на ймовірну хімічну атаку в Східній Гуті тиждень тому. Всі три учасники нападів (США, Франція та Великобританія) стверджують, що вони не були направлені на повалення президента Асада і не були втручанням у військовий конфлікт у Сирії.

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