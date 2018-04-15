Путін прогнозує глобальний хаос, якщо Захід знову вдарить по Сирії

Президент Росії Володимир Путін попередив у неділю, що подальші атаки Заходу на Сирію, принесуть хаос у міжнародні відносини. Такі заяви він зробив під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою Гассаном Роугані. В офіційній заяві Кремля йдеться, що Путін та Роугані погодились, що атаки Заходу погіршили шанси на досягнення політичного рішення у багатосторонньому, семирічному конфлікті, в результаті якого загинуло якнайменш півмільйона людей.
Тим часом президент Асад зустрівся в Дамаску з російськими парламентарями. «З точки зору президента (Асада-ред.) це був акт агресії і ми розділяємо таку позицію», - процитувало агентство новин ТАСС депутата російської Думи Сергія Железняка. «Москва та Дамаск «ведуть єдину битву» не лише проти тероризму, але і для захисту суверенітету держав», - сказав Асад російським депутатам.
Вашингтон каже, що атаки були відповіддю на ймовірну хімічну атаку в Східній Гуті тиждень тому. Всі три учасники нападів (США, Франція та Великобританія) стверджують, що вони не були направлені на повалення президента Асада і не були втручанням у військовий конфлікт у Сирії.
Читайте також:
- США та союзники пропонують Асаду співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї
- «Росія покривала злочини режиму Асада проти власного народу» – постпред США при ООН
- Україна підтримує дії союзників у відповідь на застосування хімзброї в Сирії
- «Удари успішно вразили кожну визначену ціль, повідомлень про людські жертви немає» – оцінка Пентагону спецоперації в Сирії