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Каліфорнійська пожежа забрала життя ще трьох, жінки й двох правнуків

Стихійна пожежа у північній частині Каліфорнії, що вже зруйнувала сотні домівок у місті Реддінг, поширилася на передмістя, де полум'я, вітри та сухість ускладнили роботу вогнеборців.

За повідомленнями шерифа округу Шаста Тома Босенка, 17 людей вважалися пропалими безвісти після спалаху вогню у декількох районах у четвер. У суботу тіла трьох з них виявили у спаленій домівці: 2-ох дітей, віком п’ять та чотири роки, та їхню 70-ти річну прабабцю. Як стало відомо, члени родини опинилися у пасці, коли їхній район зненацька охопила стихія.

Виявлення тіл збільшило кількість жертв до пяти, включаючи водія бульдозера та двох пожежників, які отримали смертельні опіки два дні тому у місті Реддінг, що приблизно 257 км на північ від Сакраменто.

На даний момент, це найбільша із 20 пожеж, що зараз вирують у Каліфорнії.

Місто Реддінг, що знаходиться за приблизно 402 кілометри на північ від Сан-Франциско, найбільш заселене в районі і налічує 92 000 мешканців. З них 37 000 отримали наказ евакуюватися. 5000 осель опинилася на шляху пожежі, яку вдалося погасити лише на 5%.

Президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха, що дозволяє округам, постраждали у наслідок пожеж, отримати федеральну допомогу.

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    Ілона Войтович

    Проміняла величний Нью-Йорк на Вашингтон у 2016 р., щоб допомогти Українській службі «Голосу Америки» із місією висвітлювання справжніх новин для українців всього світу. Здобула диплом бакалавра журналістики та англійської мови університету Бернарда Барука, паралельно отримуючи професійний досвід у провідних медіа-платформах нового покоління, таких як Elite Daily, POPSUGAR, журнал Dujour та інші.

    Американка львівського походження. Цінує свою культуру, не уявляє життя без музики, друзів і журналістики.

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