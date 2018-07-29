Каліфорнійська пожежа забрала життя ще трьох, жінки й двох правнуків

Стихійна пожежа у північній частині Каліфорнії, що вже зруйнувала сотні домівок у місті Реддінг, поширилася на передмістя, де полум'я, вітри та сухість ускладнили роботу вогнеборців.

За повідомленнями шерифа округу Шаста Тома Босенка, 17 людей вважалися пропалими безвісти після спалаху вогню у декількох районах у четвер. У суботу тіла трьох з них виявили у спаленій домівці: 2-ох дітей, віком п’ять та чотири роки, та їхню 70-ти річну прабабцю. Як стало відомо, члени родини опинилися у пасці, коли їхній район зненацька охопила стихія.

Виявлення тіл збільшило кількість жертв до пяти, включаючи водія бульдозера та двох пожежників, які отримали смертельні опіки два дні тому у місті Реддінг, що приблизно 257 км на північ від Сакраменто.

На даний момент, це найбільша із 20 пожеж, що зараз вирують у Каліфорнії.

Місто Реддінг, що знаходиться за приблизно 402 кілометри на північ від Сан-Франциско, найбільш заселене в районі і налічує 92 000 мешканців. З них 37 000 отримали наказ евакуюватися. 5000 осель опинилася на шляху пожежі, яку вдалося погасити лише на 5%.

Президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха, що дозволяє округам, постраждали у наслідок пожеж, отримати федеральну допомогу.

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