Чому збанкрутувала “Кембридж аналітика” і зазнав удару Facebook

Компанія “Кембридж аналітика”, що стала сумнозвісною через звинувачення про зловживання особистими даними десятків мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook, почала процедуру банкрутства у США та у Великій Британії.

...Блокада, спричинена висвітленням у ЗМІ, відлякала практично усіх замовників і постачальників.

Компанія заявила у середу, що змушена закритися, бо втратила багато клієнтів, а також вимушена сплачувати витрати на юридичні послуги через розслідування, пов’язані зі звинуваченнями щодо Facebook.

“Попри тверду упевненість “Кембридж аналітика” у тому, що її працівники діяли, дотримуючись етики й законів, блокада, спричинена висвітленням у ЗМІ, відлякала практично усіх замовників і постачальників”, - йдеться в офіційній заяві.

Виборчий штаб Дональда Трампа під час кампанії у США 2016 використував послуги “Кембридж аналітика”, яка рекламувала свою експертизу в галузі дослідження споживчих ринків, а також в цільовій рекламі та аналізі даних для політичних і корпоративних замовників.

Представники компанії зі штаб-квартирою у Лондоні згодом стверджували, що можуть розробляти психологічні профілі споживачів та виборців у різних країнах і використовувати це для впливу ефективніше, ніж традиційні рекламні компанії.

Генеральний директор “Кембридж аналітика” Александер Нікс у березі втратив посаду після того, як Британська телерадіомовна корпорація Бі-Бі-Сі оприлюднила таємно записану розмову, де Нікс вихвалявся роллю у забезпеченні успіху Дональда Трампа на виборах.

“Ми робили усі дослідження, працювали з усіма даними, з усією аналітикою, визначали цільову аудиторію. Ми проводили усю цифрову кампанію, телевізійну кампанію і наші дані інформували усю стратегію”, - стверджував Нікс журналісту, який назвався представником потенційних замовників.

Посилаючись на неназвані джерела, агенція Reuters повідомляє, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер у межах розслідування впливу Росії на вибори у США подавав запит на документи компанії, які б показували, яким саме чином виборча команда Трампа використовувала дані й аналіз від “Кембридж аналітика”.

Звинувачення, що “Кембридж аналітика” приховано зібрала і свавільно використовувала дані 87-ми мільйонів користувачів Facebook, викликали падіння цін акцій інтернетної компанії та спричинили офіційні розслідування у США та в Європі.

Відкидаючи звинувачення, в офіційній заяві “Кембридж аналітика” доводить, що її “діяльність була не лише законною, але й широко визнавалася як стандартна складова інтернетного рекламування у політичній та комерційній сферах”.

Reuters повідомляє, що "Кембридж аналітика" була створена 2013 року для роботи на виборах у США зі стартовим капіталом 15 мільйонів доларів від мільярдера Роберта Мерсера, відомого фінансовою підтримкою Республіканської партії США.

Газета New York Times стверджувала, що назву компанії обрав Стів Беннон, який був віце-президентом компанії, а згодом короткий час працював радником у Білому Домі.

Дивіться також: «Невидимий батальйон». Інтерв’ю з продюсером фільму