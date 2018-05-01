Мільярдер, виходець з України, йде з правління Facebook

Співзасновник компанії WhatsApp, виходець з України, Ян Кум оголосив, що планує полишити Facebook.

До такого рішення його могла спонукати суперечка з керівництвом Facebook стосовно захисту даних, повідомляє видання The Washington Post.

Якшо Кум полишить правління, це означатиме для нього втрату великих грошей, наголошує видання Bloomberg.

В залежності від того, коли буде останній день Кума у Facebook, він може втратити права на акції на суму до одного мільярда доларів, повідомив Bloomberg, посилаючись на відкриті дані.

Facebook купив WhatsApp в 2014 році за 19 мільярдів доларів, що зробило з Кума та іншого співзасновника Браяна Актона мільярдерів. Обидва полишать Facebook до традиційної чотирирічної виплати.

Як правило, право на володіння акціями після злиття здобувається протягом чотирирічного періоду. Якщо протриматись всі чотири роки – отримуєш весь грант.

Кум ще має три дати набуття акцій до кінця 2018 року – в травні, серпні та остання дата – в листопаді. Ціна акцій, які він отримає якщо б все ще працював у Facebook, трохи менше 1 мільярда доларів на поточний період.

Однак, не варто жаліти Кума, вважає видання. Він вже продав акцій Facebook на 7,1 мільярда доларів, порахувала дослідницька фірма Equilar, що відслідковує компенсації членів правління. Він все ще має більше 11 мільйонів акцій Facebook ринковою вартістю більше 2 мільярдів доларів.

Коментуючи своє рішення в Facebook, Ян Кум не згадав про суперечку навколо приватності даних користувачів, а зазначив, що він матиме вільний час, щоб присвятити його речам поза технологіями, таким як «колекціонування рідкісних Porsches з повітряним охолодженням, праця над машинами та гра у фрізбі».

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