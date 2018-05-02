Цукерберґ: Facebook увійде на ринок романтики і краще захищатиме дані

Facebook запровадить послугу знайомств, оголосив голова компанії Марк Цукерберґ у вівторок. Оголошення найбільшої в світі соціальної мережі про вхід на цей зростаючий ринок спричинив падіння акцій інших операторів сайтів знайомств, повідомляють ЗМІ

Виступаючи перед розробниками програмного забезпечення на щорічній конференції Facebook F8, Цукерберґ заявив, що послуга знайомств буде природнім додатком для компанії, яка спеціалізується на об’єднанні людей через Інтернет.

«У Facebook 200 мільйонів людей, які вказують свій статус як одинаків, і, очевидно, тут варто щось робити», - заявив Цукерберґ.

Цукерберґ запевнив, що Facebook приділятиме багато уваги приватності, зокрема, в наданні цієї послуги.

Приватність даних є вразливою темою для компанії, яка потерпає від скандалів, пов'язаних з витоком приватних даних на користь політичного консультанта Cambridge Analytica, поширенням неправдивих новин через мережу, пов’язаним з втручанням Росії до президентських виборів США 2016 року.

Тому Цукерберґ не зміг в своїй промові оминути питання захисту даних, хоча і зосереджувався на основному питанні конференції F8 – представлення нових товарів та стратегії, наголошує Wired.

«Найважчим рішенням цього року було спрямувати значні інвестиції до захиcту та безпеки, - сказав він, - вважаю, очевидно, що вибору цього не робити не було. Справжнє питання – як знайти шлях просування вперед з інших питань, яких від нас очікує наша громада».

Відповідаючи на питання Wired, Цукерберґ наголосив на важливості для компанії займати більш активну позицію у підвищенні якості змісту і оголосив, що знадобиться щонайменше три роки для того, щоб компанія ефективно втілила ці заходи.

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