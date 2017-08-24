Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав українців з Днем Незалежності України

Сьогодні українці і українські громади в Канаді та по всьому світі відзначають 26-річчя Незалежності і Свободи.

Коли всі ми відзначаємо цю важливу дату і 150 років з часу проголошення Конфедерації Канади, я заохочую канадців задуматись на тим, який величезний вклад внесла українсько-канадська громада до побудови різноманітної та інклюзивної Канади.

Цього дня Уряд Канади повторює свою повну підтримку сувереніту і територіальній цілісності України, а також поточним зусиллям України сприяти демократії, верховенству права і постійному економічному розвитку. Канада розраховує на продовження міцної співпраці з Україною у сферах спільного зацікавлення, включно із запровадженням Канадсько-української угоди про вільну торгівлю, яка стала чинною 1 серпня.

Від імені всіх канадців, Софі, і від себе особисто, бажаємо кожному святкувати радісний День Незалежності.

Слава Україні!»